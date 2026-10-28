Μια υπόθεση δολοφονίας, ένας αστυνομικός που προσπαθεί να ανακαλύψει την αλήθεια και μια έρευνα που οδηγεί σε δύσκολα ερωτήματα βρίσκονται στο επίκεντρο του «Murder in Galicia», της νέας ισπανικής μίνι σειράς που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 13 Νοεμβρίου 2026.

Η παραγωγή τριών επεισοδίων αντλεί έμπνευση από μια πραγματική υπόθεση που απασχόλησε την Ισπανία, μεταφέροντας στην οθόνη μια ιστορία εγκλήματος, υποψιών και αναζήτησης δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Netflix, η σειρά ακολουθεί έναν αστυνομικό που υποψιάζεται τον σύζυγο μιας γυναίκας η οποία δολοφονήθηκε, αλλά δυσκολεύεται να πείσει τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν όπως θεωρεί απαραίτητο.

Μια υπόθεση που εγείρει ερωτήματα

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η προσπάθεια να αποκαλυφθεί τι πραγματικά συνέβη πίσω από ένα έγκλημα. Οι υποψίες του ερευνητή συγκρούονται με τα εμπόδια που συναντά στην πορεία της έρευνας, δημιουργώντας ένα περιβάλλον αβεβαιότητας στο οποίο κάθε στοιχείο μπορεί να αλλάξει την κατεύθυνση της υπόθεσης.

Η σειρά κινείται στο είδος του αστυνομικού δράματος, δίνοντας έμφαση στην έρευνα, στις ανθρώπινες σχέσεις και στον τρόπο με τον οποίο οι υποψίες μπορούν να επηρεάσουν την αναζήτηση της αλήθειας.

Παράλληλα, η σύνδεσή της με πραγματικά γεγονότα προσθέτει μια επιπλέον διάσταση στην αφήγηση, καθώς το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στην εξιχνίαση ενός εγκλήματος, αλλά επεκτείνεται και στις διαδικασίες που ακολουθούνται για την απονομή δικαιοσύνης.

Για τους φίλους των ισπανικών αστυνομικών παραγωγών και των ιστοριών που βασίζονται σε πραγματικές υποθέσεις, η σειρά αποτελεί μία από τις επερχόμενες κυκλοφορίες που αξίζει να έχουν υπόψη τους τον Νοέμβριο.

*Φωτογραφίες @Netflix