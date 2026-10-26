Το «Cash or Trash», η πρώτη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης που αγαπά τα παλιά αντικείμενα, με τη Δέσποινα Μοιραράκη στο τιμόνι της παρουσίασης, επέστρεψε καθημερινά στις 17:20 στo Star, πιο ανανεωμένο και συναρπαστικό από ποτέ, δίνοντας σε όλους την ευκαιρία να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους!

Σήμερα, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στις 17:20, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τρεις νέους πωλητές με τα ξεχωριστά αντικείμενά τους.

Η Μαρία έρχεται στο «Cash or Trash» με μεγάλες προσδοκίες και την ελπίδα να εξασφαλίσει μια υψηλή εκτίμηση από τον Θάνο Λούδο για τα αντικείμενά της. Θα καταφέρει η πωλήτρια να οδηγήσει τις διαπραγματεύσεις σε συμφωνία, με τους αγοραστές να τσουγκρίζουν κεφάτα τα βαυαρικής προέλευσης αντικείμενά της;

Στο δωμάτιο των αγοραστών, η Εμμανουέλα παρουσιάζει ένα αντικείμενο που προσφέρεται για πειράγματα και γέλια. Η διάθεση, ωστόσο, αλλάζει γρήγορα, όταν οι παρατηρήσεις του Άλεξ Σταυρίδη για τα σημάδια που έχει αφήσει ο χρόνος στο αντικείμενο φαίνεται να απογοητεύουν την πωλήτρια. Άραγε θα ανατραπούν τα δεδομένα κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας;

Ο Ιωάννης έρχεται στο «Cash or Trash» και κερδίζει τις εντυπώσεις με την έντονη προσωπικότητά του. Οι αγοραστές φαίνεται να γοητεύονται από τον ίδιο περισσότερο ακόμη κι από το mid-century αντικείμενό του! Θα καταφέρει, άραγε, ο Ιωάννης να μετατρέψει το ενδιαφέρον τους για τον ίδιο σε μια συμφέρουσα συμφωνία;

Δείτε το trailer: