Αγώνες ποδοσφαίρου και μπάσκετ περιλαμβάνει το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων τη Δευτέρα (26/10).

Αναλυτικά το πρόγραμμα

14:30 Magenta Sport 6 ATP 500 2026 Βασιλεία

14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ζάκυνθος – ΠΑΣ Πύργος Superbet League 2

16:30 Magenta Sport 6 ATP 500 2026 Βασιλεία

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κιλκίς – ΧΑΝΘ Handball Premier

18:30 Magenta Sport 7 ATP 500 2026 Βιέννη

19:00 Magenta Sport 2 ΑΕΚ Λάρνακας – Ομόνοια Cyprus League

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μεγαρίδα – Πανερυθραϊκός Elite League

20:45 Magenta Sport 1 Σάντα Κλάρα – Μπενφίκα Liga Portugal

21:00 Magenta Sport 7 ATP 500 2026 Βιέννη

21:00 Magenta Sport 6 ATP 500 2026 Βασιλεία

22:00 Magenta Sport 3 League Σεβίλλη – Οσασούνα La Liga

22:00 Magenta Sport 3 Γουόλσολ – Σάλφορντ EFL League Two