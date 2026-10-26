Αγώνες ποδοσφαίρου και μπάσκετ περιλαμβάνει το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων τη Δευτέρα (26/10).
Αναλυτικά το πρόγραμμα
14:30 Magenta Sport 6 ATP 500 2026 Βασιλεία
14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ζάκυνθος – ΠΑΣ Πύργος Superbet League 2
16:30 Magenta Sport 6 ATP 500 2026 Βασιλεία
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κιλκίς – ΧΑΝΘ Handball Premier
18:30 Magenta Sport 7 ATP 500 2026 Βιέννη
19:00 Magenta Sport 2 ΑΕΚ Λάρνακας – Ομόνοια Cyprus League
20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μεγαρίδα – Πανερυθραϊκός Elite League
20:45 Magenta Sport 1 Σάντα Κλάρα – Μπενφίκα Liga Portugal
21:00 Magenta Sport 7 ATP 500 2026 Βιέννη
21:00 Magenta Sport 6 ATP 500 2026 Βασιλεία
22:00 Magenta Sport 3 League Σεβίλλη – Οσασούνα La Liga
22:00 Magenta Sport 3 Γουόλσολ – Σάλφορντ EFL League Two