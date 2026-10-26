Στο νέο επεισόδιο της σειράς «Μπλε Ώρες», απόψε στις 21:00, το γαμήλιο ταξίδι του Πέτρου και της Νικολέτας στη Λισαβόνα δεν έχει καλή εξέλιξη, καθώς ο Πέτρος ασφυκτιά από την παρουσία του Αργύρη. Παράλληλα, ο Δημήτρης ανακοινώνει στην Ολυμπία ότι χωρίζουν και η Κορίνα γίνεται έξαλλη.

Η ένταση ανάμεσα στον Πέτρο (Γιάννης Ποιμενίδης) και τη Νικολέτα (Ελένη Βαΐτσου) συνεχίζεται. Ο Πέτρος ξεσπάει σε κείνη τα νεύρα του από τη συμπεριφορά της Ολυμπίας (Έλενα Πιερίδου). Δικαιολογείται ότι ζηλεύει τον Αργύρη (Νικόλας Μακρής). Ο Αχιλλέας (Γιώργος Παρτσαλάκης) ψάχνει χώρο για ιατρείο στη Σκιάθο, ενώ ο Θοδωρής (Γιάννης Ψιψιλής) ανησυχεί σοβαρά για την υγεία του. Οι προσπάθειες όλων να πείσουν την Φιλίππα (Μαλένα Σιαμά) να δεχτεί την Εύα (Ιζαμπέλλα Φούλοπ) πέφτουν στο κενό. Η Τασία (Ειρήνη Καραγιώργη) πιάνει δουλειά στο μαγαζί της Ελένης (Βάνα Μπάρμπα) και η διακίνηση ναρκωτικών αρχίζει. Ο Άγγελος (Βαγγέλης Κακουριώτης) και ο Στέφανος (Αλέξανδρος Μαρτίδης) αρχίζουν να έρχονται κοντά, ενώ ο Άγγελος και η Εύα υποφέρουν που δεν μπορούν να είναι μαζί. Η Κορίνα (Βάσια Παναγοπούλου) πιέζει την Ολυμπία να γυρίσει στο Πήλιο, ενώ η Όλγα (Κωνσταντίνα Τάκαλου) επιπλήττει τον Δημήτρη (Αντώνης Φραγκάκης) για το ψέμα του. Ο Διονύσης (Γιώργος Κυριάκου) λέει στη Βάσια (Κατερίνα Στικούδη) ότι δεν θα την πιέσει άλλο συναισθηματικά. Ο Στέφανος πιάνει δουλειά στη γαλακτοκομική μονάδα και η Στέλλα (Νόνη Ιωαννίδου) τον συμπαθεί αμέσως. Ο Σταύρος (Πασχάλης Τσαρούχας) καλείται να εξιχνιάσει μια σειρά διαρρήξεων και ο Δημήτρης λέει στην Ολυμπία ότι χωρίζουν.

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