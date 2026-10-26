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Το 21ο επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA, «Δυο μαύρα πουκάμισα», απόψε στις 22:00 στο MEGA.

Η Μαρουσώ ψάχνει στα πράσα τη Μαρκέλλα και τον Μανούσο και γίνεται έξαλλη και ζητά από την Κλειώ «βοήθεια», για να στρέψει το ενδιαφέρον της προς τον Σήφη. Ο Σήφης αποκαλύπτει στον Φίλιππο ότι η Μαρία είναι παντρεμένη. Σύννεφα εμφανίζονται στον επικείμενο γάμο της Ελπίδας και του Νικήτα.

Επεισόδιο 21 (Δευτέρα 26 Οκτωβρίου)

Η Μαρουσώ γίνεται έξαλλη, όταν πιάνει στα πράσα την Μαρκέλλα με τον Μανούσο. Ζητά εξηγήσεις από την κόρη της, ενώ ο Μανούσος προσπαθεί να της βάλει όρια. Παράλληλα, ο Σήφης αποκαλύπτει στον Φίλιππο πως η Μαρία είναι παντρεμένη. Εκείνος, αγχωμένος για το μαγαζί, αφήνει τον Μάρκο να τον πλησιάσει ξανά. Την ώρα που ο Μιχάλης σχεδιάζει ένα ταξίδι στην Κρήτη, εμφανίζεται ένας άντρας που του ζητάει να πληρώσει για το ένοχο παρελθόν του. Ο Γιαννιός δέχεται μια απρόσμενη πρόταση, ενώ σύννεφα και δυσκολίες παρουσιάζονται στον επικείμενο γάμο της Ελπίδας και του Νικήτα, με την Σοφία να συνεχίζει το παρασκήνιο. Την ίδια στιγμή, η Μαρουσώ ζητά από την Κλειώ να στρέψει το ενδιαφέρον της Μαρκέλλας στον Σήφη.
Δύο μαύρα πουκάμισα
Δύο μαύρα πουκάμισα
Δύο μαύρα πουκάμισα
Δύο μαύρα πουκάμισα

Δείτε το trailer του αποψινού επεισοδίου: