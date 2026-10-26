Το 21ο επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA, «Δυο μαύρα πουκάμισα», απόψε στις 22:00 στο MEGA.

Η Μαρουσώ ψάχνει στα πράσα τη Μαρκέλλα και τον Μανούσο και γίνεται έξαλλη και ζητά από την Κλειώ «βοήθεια», για να στρέψει το ενδιαφέρον της προς τον Σήφη. Ο Σήφης αποκαλύπτει στον Φίλιππο ότι η Μαρία είναι παντρεμένη. Σύννεφα εμφανίζονται στον επικείμενο γάμο της Ελπίδας και του Νικήτα.

Επεισόδιο 21 (Δευτέρα 26 Οκτωβρίου)

Η Μαρουσώ γίνεται έξαλλη, όταν πιάνει στα πράσα την Μαρκέλλα με τον Μανούσο. Ζητά εξηγήσεις από την κόρη της, ενώ ο Μανούσος προσπαθεί να της βάλει όρια. Παράλληλα, ο Σήφης αποκαλύπτει στον Φίλιππο πως η Μαρία είναι παντρεμένη. Εκείνος, αγχωμένος για το μαγαζί, αφήνει τον Μάρκο να τον πλησιάσει ξανά. Την ώρα που ο Μιχάλης σχεδιάζει ένα ταξίδι στην Κρήτη, εμφανίζεται ένας άντρας που του ζητάει να πληρώσει για το ένοχο παρελθόν του. Ο Γιαννιός δέχεται μια απρόσμενη πρόταση, ενώ σύννεφα και δυσκολίες παρουσιάζονται στον επικείμενο γάμο της Ελπίδας και του Νικήτα, με την Σοφία να συνεχίζει το παρασκήνιο. Την ίδια στιγμή, η Μαρουσώ ζητά από την Κλειώ να στρέψει το ενδιαφέρον της Μαρκέλλας στον Σήφη.

Δείτε το trailer του αποψινού επεισοδίου: