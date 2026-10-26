Μπορεί ο Γιώργος Λιανός να έχει αναλάβει την παρουσίαση του «The Voice», όμως το βράδυ της Κυριακής 25 Οκτωβρίου βρέθηκε για λίγο στην άλλη πλευρά του μουσικού διαγωνισμού, αποδεικνύοντας ότι δεν έχει ξεχάσει την τέχνη του τραγουδιού.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο 35χρονος Γιώργος Μποζατζίδης εμφανίστηκε στη σκηνή για τη δική του blind audition. Η φωνή του κέρδισε αμέσως το ενδιαφέρον των coaches, οι οποίοι πάτησαν και οι τέσσερις το κουμπί, διεκδικώντας μια θέση για τον διαγωνιζόμενο στην ομάδα τους. Η συνέχεια, ωστόσο, επιφύλασσε μια ανατροπή, καθώς οι κριτές αποφάσισαν να βάλουν στο παιχνίδι και τον παρουσιαστή. Του ζήτησαν να αφήσει για λίγο στην άκρη τα καθήκοντά του, να πάρει το μικρόφωνο και να ενώσει τη φωνή του με εκείνη του 35χρονου.

Ο Γιώργος Λιανός δεν αρνήθηκε την πρόκληση και έτσι οι δυο τους παρουσίασαν ένα απρόσμενο ντουέτο μπροστά στους τέσσερις coaches. Η ερμηνεία του παρουσιαστή με τραγούδι του Σταμάτη Γονίδη προκάλεσε τον ενθουσιασμό των κριτών, μετατρέποντας την οντισιόν του Γιώργου Μποζατζίδη σε μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς.