Ο αγώνας της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό στη Stoiximan Super League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων το Σάββατο (24/10).
Η Ένωση επιστρέφει στις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα μετά την αναβολή του αγώνα με τον Ατρόμητο και θέλει μόνο τη νίκη για να παραμείνει σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
13:00 Magenta Sport 6 Νικολόζ Μπασιλασβίλι – Στέφανος Τσιτσιπάς Αλμάτι
14:30 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Σίτι Premier League
14:30 Magenta Sport 3 Τσάρλτον – Νόριτς EFL Championship
14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Athens Kallithea FC – ΑΕΛ Novibet Superbet League 2
15:00 Magenta Sport 3 League Ράγιο Βαγιεκάνο – Έλτσε LaLiga
15:00 ΣΠΟΡ FM TV1 Μύκονος Betsson BC – Άρης Stoiximan GBL
15:00 Superbet YouTube Channel Απόλλων Καλαμαριάς – Νίκη Βόλου Greek Superbet League 2
15:00 Superbet YouTube Channel Πανσερραϊκός – Ελλάς Σύρου Superbet League 2 2
16:00 Magenta Sport 6 ATP 250 2026 Αλμάτι
16:00 Magenta Sport 1 Κάλιαρι – Μπολόνια Serie A
16:00 Magenta Sport 2 Κόμο – Σασουόλο Serie A
16:30 Novasports 6HD Πάντερμπορν – Αμβούργο Bundesliga
16:30 Novasports 5HD Άουγκσμπουργκ – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga
16:30 Novasports 4HD Μάιντς – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga
16:30 Novasports 3HD Κολωνία – Σάλκε Bundesliga
16:30 Novasports 2HD Λειψία – Έλβερσμπεργκ Bundesliga
17:00 Novasports Premier League Άρσεναλ – Έβερτον Premier League
17:00 Novasports Start Κόβεντρι – Φούλαμ Premier League
17:00 Magenta Sport 4 Πρέστον – Γουέστ Μπρομ Sky Bet EFL Championship
17:00 ΣΠΟΡ FM TV4 Δόξα Λευκάδας – Ηρακλής Stoiximan GBL
17:15 Magenta Sport 4 League Ρασίνγκ Σανταντέρ – Εσπανιόλ LaLiga
17:30 Magenta Sport 3 Εστρέλα – Κάζα Πία Liga Portugal
17:30 ΣΠΟΡ FM TV5 Περιστέρι Betsson – Μαρούσι Stoiximan GBL
17:30 ΣΚΑΪ – ΣΠΟΡ FM TV2 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Stoiximan GBL
19:00 ΣΚΑΪ Ηρακλής – Κηφισιά Stoiximan Super League
19:00 Magenta Sport 1 Νάπολι – Ρόμα Serie A
19:00 ΣΠΟΡ FM TV3 Παναθηναϊκός AKTOR – Καρδίτσα Ιαπωνική Stoiximan GBL
19:30 Novasports Premier League Τσέλσι – Τότεναμ Premier League
19:30 Novasports Prime Αστέρας Aktor – Λεβαδειακός Stoiximan Super League
19:30 Novasports 3HD Ντόρτμουντ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga
19:30 Magenta Sport 3 League Βαλένθια – Βιγιαρεάλ LaLiga
20:00 Magenta Sport 1 League ΑΕΚ – Παναιτωλικός Stoiximan Super League
20:00 Magenta Sport 7 Ατλάντα Ντριμ – Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιραϊς WNBA Finals
20:30 Magenta Sport 4 Μπαχτσεσεχίρ – Μπεσίκτας Turkish Basketball Super League
20:30 ΑΝΤ1+ Formula 1 MSC Cruises United States Grand Prix 2026 Practice 3 Μηχανοκίνητα
21:00 Magenta Sport 6 UFC Fight Night 2026 333: Αλεξάντερ Βολκανόφσκι – Μόβσαρ Εβλόεφ
21:30 Novasports 2HD Νυρεμβέργη – Καϊζερσλάουτερν Bundesliga 2
21:45 Magenta Sport 1 Λάτσιο – Πάρμα Serie A
22:00 Magenta Sport 5 Μπαρτσελόνα – Σαραγόσα ACB Liga Endesa
22:00 Magenta Sport 3 League Ατλέτικο Μαδρίτης – Ντεπορτίβο λα Κορούνια LaLiga
22:30 Magenta Sport 3 Ζιλ Βιθέντε – Πόρτο Liga Portugal