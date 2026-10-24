Πρόσθεσε το Newsbeast στις προτεινόμενες πηγές σου στη Google

Ο αγώνας της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό στη Stoiximan Super League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων το Σάββατο (24/10).

Η Ένωση επιστρέφει στις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα μετά την αναβολή του αγώνα με τον Ατρόμητο και θέλει μόνο τη νίκη για να παραμείνει σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:00 Magenta Sport 6 Νικολόζ Μπασιλασβίλι – Στέφανος Τσιτσιπάς Αλμάτι

14:30 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Σίτι Premier League

14:30 Magenta Sport 3 Τσάρλτον – Νόριτς EFL Championship

14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Athens Kallithea FC – ΑΕΛ Novibet Superbet League 2

15:00 Magenta Sport 3 League Ράγιο Βαγιεκάνο – Έλτσε LaLiga

15:00 ΣΠΟΡ FM TV1 Μύκονος Betsson BC – Άρης Stoiximan GBL

15:00 Superbet YouTube Channel Απόλλων Καλαμαριάς – Νίκη Βόλου Greek Superbet League 2

15:00 Superbet YouTube Channel Πανσερραϊκός – Ελλάς Σύρου Superbet League 2 2

16:00 Magenta Sport 6 ATP 250 2026 Αλμάτι

16:00 Magenta Sport 1 Κάλιαρι – Μπολόνια Serie A

16:00 Magenta Sport 2 Κόμο – Σασουόλο Serie A

16:30 Novasports 6HD Πάντερμπορν – Αμβούργο Bundesliga

16:30 Novasports 5HD Άουγκσμπουργκ – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga

16:30 Novasports 4HD Μάιντς – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Κολωνία – Σάλκε Bundesliga

16:30 Novasports 2HD Λειψία – Έλβερσμπεργκ Bundesliga

17:00 Novasports Premier League Άρσεναλ – Έβερτον Premier League

17:00 Novasports Start Κόβεντρι – Φούλαμ Premier League

17:00 Magenta Sport 4 Πρέστον – Γουέστ Μπρομ Sky Bet EFL Championship

17:00 ΣΠΟΡ FM TV4 Δόξα Λευκάδας – Ηρακλής Stoiximan GBL

17:15 Magenta Sport 4 League Ρασίνγκ Σανταντέρ – Εσπανιόλ LaLiga

17:30 Magenta Sport 3 Εστρέλα – Κάζα Πία Liga Portugal

17:30 ΣΠΟΡ FM TV5 Περιστέρι Betsson – Μαρούσι Stoiximan GBL

17:30 ΣΚΑΪ – ΣΠΟΡ FM TV2 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Stoiximan GBL

19:00 ΣΚΑΪ Ηρακλής – Κηφισιά Stoiximan Super League

19:00 Magenta Sport 1 Νάπολι – Ρόμα Serie A

19:00 ΣΠΟΡ FM TV3 Παναθηναϊκός AKTOR – Καρδίτσα Ιαπωνική Stoiximan GBL

19:30 Novasports Premier League Τσέλσι – Τότεναμ Premier League

19:30 Novasports Prime Αστέρας Aktor – Λεβαδειακός Stoiximan Super League

19:30 Novasports 3HD Ντόρτμουντ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga

19:30 Magenta Sport 3 League Βαλένθια – Βιγιαρεάλ LaLiga

20:00 Magenta Sport 1 League ΑΕΚ – Παναιτωλικός Stoiximan Super League

20:00 Magenta Sport 7 Ατλάντα Ντριμ – Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιραϊς WNBA Finals

20:30 Magenta Sport 4 Μπαχτσεσεχίρ – Μπεσίκτας Turkish Basketball Super League

20:30 ΑΝΤ1+ Formula 1 MSC Cruises United States Grand Prix 2026 Practice 3 Μηχανοκίνητα

21:00 Magenta Sport 6 UFC Fight Night 2026 333: Αλεξάντερ Βολκανόφσκι – Μόβσαρ Εβλόεφ

21:30 Novasports 2HD Νυρεμβέργη – Καϊζερσλάουτερν Bundesliga 2

21:45 Magenta Sport 1 Λάτσιο – Πάρμα Serie A

22:00 Magenta Sport 5 Μπαρτσελόνα – Σαραγόσα ACB Liga Endesa

22:00 Magenta Sport 3 League Ατλέτικο Μαδρίτης – Ντεπορτίβο λα Κορούνια LaLiga

22:30 Magenta Sport 3 Ζιλ Βιθέντε – Πόρτο Liga Portugal