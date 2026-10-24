Ένας έρωτας που μοιάζει προδοσία, μια επιστροφή που απειλεί να αναζωπυρώσει τον πόλεμο και ένα σκοτεινό μυστικό που αρχίζει να αποκαλύπτεται! Στην Πλατανιά, οι ισορροπίες ανατρέπονται και η αλήθεια για τον θάνατο του Ηλία απειλεί να αλλάξει τις ζωές όλων…

Στα προηγούμενα επεισόδια του «Κρίνο & Αγκάθι», ο Μάρκος έφτασε στα άκρα για να προστατεύσει τη Λευκή, στρέφοντας το όπλο του ακόμη και εναντίον του ίδιου του πατέρα του. Ο Παναγής βρέθηκε αντιμέτωπος με την απειλή να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια για τη νύχτα που σκοτώθηκε ο Ηλίας, ενώ η Λευκή άρχισε να υποψιάζεται πως η οικογένεια των Αρβανιταίων κρύβει ένα πολύ μεγάλο μυστικό. Την ίδια ώρα, η Πλατανιά βυθίστηκε στη διχόνοια, με τη Μαριγώ να κηρύσσει πόλεμο στους Δρογουταίους και τον Μήτρο να συνεχίζει τα επικίνδυνα σχέδιά του.

Μακριά από το χωριό, όμως, η εκδίκηση άρχισε να συγκρούεται με τον έρωτα. Η Λευκή, βλέποντας τον Μάρκο να διακινδυνεύει τα πάντα για χάρη της, δεν μπόρεσε πια να αρνηθεί τα αισθήματά της και του εξομολογήθηκε πως τον αγαπά. Μια εξομολόγηση που την έφερε αντιμέτωπη με τις ενοχές της απέναντι στον νεκρό αδελφό της, την ώρα που ο Στέλιος και η Δέσποινα συνειδητοποιούσαν με τρόμο πως η κόρη τους ίσως έχει ερωτευτεί τον άνθρωπο που θεωρούν υπεύθυνο για τον θάνατο του Ηλία…

Αυτή την εβδομάδα, από Δευτέρα 26 έως και Τετάρτη 28 Οκτωβρίου στις 21:00, στο «Κρίνο & Αγκάθι», ο έρωτας του Μάρκου και της Λευκής δοκιμάζεται σκληρά, η επιστροφή τους στο χωριό προκαλεί θύελλα αντιδράσεων και η σύλληψή τους φέρνει νέες ανατροπές. Κι ενώ οι δύο οικογένειες συγκρούονται ξανά και ξανά, η εμφάνιση του Στέλιου στην εκκλησία με το μεγάλο του μυστικό απειλεί να φέρει στο φως μια αλήθεια που κανείς δεν είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει…

Όσα θα δούμε την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου στις 21:00

Η Λευκή, τρομαγμένη από τον έρωτά της για τον Μάρκο, καταρρέει μετά το φιλί τους και προσπαθεί να ξεπλύνει την «προδοσία» της απέναντι στον Ηλία μέσα στο ποτάμι, φτάνοντας στα όρια του πνιγμού, ώσπου ο Μάρκος τη σώζει ξανά και την κρατά στην αγκαλιά του. Στο αρχοντικό, ο Παναγής αποφασίζει να σταματήσει το αιματοκύλισμα, συγκρούεται με τη Μαριγώ και τον Μήτρο και σχεδιάζει την ασφαλή επιστροφή του Μάρκου και της Λευκής στο χωριό με τον παπά και τον Γεροδήμο. Η Μαριγώ αρνείται να δεχτεί τη Λευκή, όμως η Μαρίκα τής δείχνει τα γράμματα του Μάρκου, αποκαλύπτοντας το βάθος του δεσμού τους. Παράλληλα, ο Στέλιος και η Δέσποινα συνειδητοποιούν με τρόμο πως η κόρη τους μπορεί να αγαπά τον άνθρωπο που θεωρούν φονιά του Ηλία, ενώ ο Μήτρος χτυπά τη Λαμπρινή όταν εκείνη αρνείται να τον βοηθήσει. Παρότι, όμως, η Λευκή δέχεται να ακολουθήσει τον Μάρκο βήμα-βήμα, μια επιστολή της Μαριγώς στην εισαγγελία Τριπόλεως και μια συνάντηση μεταξύ Μήτρου και Λεμονιάς απειλούν να τινάξουν τα πάντα στον αέρα…

Όσα θα δούμε την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου στις 21:00

Ο Μάρκος και η Λευκή επιστρέφουν στο χωριό, προκαλώντας σοκ και αναταραχή. Ο Γεροδήμος τους συλλαμβάνει, ενώ ο Στέλιος καταρρέει βλέποντας τους χέρι-χέρι. Στη χωροφυλακή, η Λευκή καταφέρνει να κλονίσει τον Γεροδήμο, ενώ ο Μάρκος ανακαλύπτει πως ο Θωμάς βρίσκεται ξανά σε κελί και συγκρούεται μαζί του για τη ζωή που του έκλεψαν. Την ίδια ώρα, η Λεμονιά βυθίζεται στην ενοχή και στέλνει κρυφό μήνυμα στον Μήτρο να συναντηθούν, ενώ η Λαμπρινή προσπαθεί να προειδοποιήσει τον Γεροδήμο για τον κίνδυνο που αποτελεί ο Μήτρος. Η Λευκή πείθει τη Δέσποινα πως συνεχίζει να θέλει να εκδικηθεί τους Αρβανιταίους και της αποκαλύπτει αυτό που άκουσε από τον Μάρκο και τον Παναγή, ότι, δηλαδή, κάτι κρύβουν από τη νύχτα που δολοφονήθηκε ο Ηλίας. Κι ενώ ο Γεροδήμος αποφασίζει να αφήσει τελικά τον Μάρκο και τη Λευκή ελεύθερους, ο Θωμάς οδηγείται στον εισαγγελέα, όπου ένας φάκελος με τα γράμματα της Λευκής ανοίγει ξανά την υπόθεση του Ηλία Δρογούτη…

Όσα θα δούμε την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου στις 21:00

Ο Γεροδήμος αφήνει ελεύθερους τον Μάρκο και τη Λευκή, προειδοποιώντας τους πως η υπόθεση δεν έχει κλείσει οριστικά και πως ένα νέο λάθος μπορεί να τους καταστρέψει. Ο Μάρκος θέλει να φύγουν από την Πλατανιά, όμως η Λευκή αρνείται να εγκαταλείψει το χρέος της απέναντι στον Ηλία και τον πιέζει να της αποκαλύψει τι κρύβει η οικογένειά του. Την ίδια ώρα, ο Παναγής μαθαίνει πως ο εισαγγελέας πρωτοδικών Τριπόλεως ψάχνει ξανά την υπόθεση του Ηλία και τρέμει για την πιθανή αποκάλυψη της αλήθειας, ενώ ο Μήτρος παραμένει αμετανόητος και η Λεμονιά βυθίζεται στην οργή. Στο χωριό, οι Δρογουταίοι συγκρούονται μεταξύ τους για την επιστροφή της Λευκής ως γυναίκας του Μάρκου, ενώ ο Σκλίβας την κατηγορεί πως πρόδωσε τον αδελφό της και τον κοινό αγώνα τους ενάντια στους Αρβανιταίους. Κι ενώ ο Παναγής αφήνει να του ξεφύγει στη Μαριγώ πως ο Ηλίας δεν πέθανε όπως όλοι πιστεύουν, ο Στέλιος εμφανίζεται στην εκκλησία κρατώντας στα χέρια το μεγάλο του μυστικό…

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Ανδρέας Μορφονιός

Σενάριο: Γιάννα Κανελλοπούλου

Με τους: Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη

Στον ρόλο του Στέλιου Δρογούτη ο Στέλιος Μάινας

Πρωταγωνιστούν: Ντίνα Μιχαηλίδου, Σπύρος Σαραφιανός, Ορέστης Τζιόβας, Μαρία Παπαφωτίου, Δημήτρης Πασσάς, Νίκος Μέλλος, Χρύσα Μιχαλοπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μελίνα Βαμβακά, Λίλη Τσεσματζόγλου, Χάρης Μαυρουδής, Πάρις Θωμόπουλος, Γιάννης Βασιλώτος, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Λυδία Σγουράκη, Γιάννης Καμπίτσης, Σίλια Μπαξεβάνη.

Εκτέλεση Παραγωγής: PRIMAVISIONE

#KrinoKaiAgkathi

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