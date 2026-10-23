Στο νέο επεισόδιο της σειράς «Μπλε Ώρες», απόψε στις 21:00, ο Άγγελος καταρρακώνεται με την απόφαση της Εύας να μείνουν χώρια. Η ένταση στη Λισαβόνα αυξάνεται με τον Πέτρο να χάνει τον έλεγχο, ενώ ο Στέφανος καταφέρνει να προσληφθεί στη γαλακτοκομική μονάδα, βάζοντας σε εφαρμογή το σχέδιό του.

Ο φίλος της Νικολέτας (Ελένη Βαΐτσου) γίνεται η «σκιά» του ζευγαριού στη Λισαβόνα κι η αποκάλυψη ότι οι δυο τους υπήρξαν κάποτε ζευγάρι, βγάζει τον Πέτρο (Γιάννης Ποιμενίδης) εκτός εαυτού. Η Εύα (Ιζαμπέλλα Φούλοπ) επιμένει να κρύβεται πίσω απ’ το ψέμα της για τον Στράτο (Κωνσταντίνος Τσίτσιος), αφήνοντας τον Άγγελο (Βαγγέλης Κακουριώτης) συντετριμμένο, αφού είναι πλέον σίγουρος ότι η γυναίκα που αγαπά, τον πρόδωσε. Παρόλα αυτά, η Στέλλα (Νόνη Ιωαννίδου) ενώνει τις δυνάμεις της με την Όλγα (Κωνσταντίνα Τάκαλου) και μαζί στήνουν το δικό τους σχέδιο για να ξαναφέρουν το ζευγάρι κοντά. Στη Σκιάθο, η Ολυμπία (Έλενα Πιερίδου) περνάει τη νύχτα μαζί με τον Θοδωρή (Γιάννης Ψιψιλής) και βγάζει μια άκρως προκλητική γυμνή φωτογραφία του νεαρού άντρα, με σκοπό να πληγώσει τον Πέτρο. Αποφασισμένος να μην κρύβεται άλλο, ο Διονύσης (Γιώργος Κυριάκου) εμφανίζεται στο σπίτι της Βάσιας (Κατερίνα Στικούδη) και της ανοίγει την καρδιά του. Για πρώτη φορά, εκείνη αφήνει τις άμυνές της να πέσουν και του αποκαλύπτει όσα πραγματικά αισθάνεται. Στη Λισαβόνα, η κατάσταση ξεφεύγει κι ο Πέτρος συγκρούεται άγρια με τον Αργύρη (Νικόλας Μακρής), φέρνοντας τη Νικολέτα σε εξαιρετικά δύσκολη θέση για ακόμη μια φορά. Ο Στέφανος (Αλέξανδρος Μαρτίδης) προσλαμβάνεται στην εταιρεία της οικογένειας Αντωνιάδη, όμως η κίνησή του μόνο τυχαία δεν είναι. Όταν αποκαλύπτει στον στενό του φίλο τον πραγματικό λόγο που βρίσκεται εκεί, γίνεται ξεκάθαρο πως ένα καλά οργανωμένο σχέδιο εκδίκησης έχει ήδη ξεκινήσει…

Δείτε αποκλειστικό sneak preview:

Δείτε το trailer: