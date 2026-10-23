Ο αγώνας του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε για την 7η αγωνιστική της Euroleague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Παρασκευή (23/10).
Οι δύο ομάδες είναι στο 5-1 μετά τις πρώτες έξι αγωνιστικές και θέλουν τη νίκη για να πιάσουν στην κορυφή τον Παναθηναϊκό (6-1).
Αναλυτικά το πρόγραμμα
13:30 Magenta Sport 6 ATP 250 2026 Αλμάτι
14:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Νινγκμπό
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κρόνος – ΑΕ Ψυχικού Elite League
17:30 Magenta Sport 6 ATP 250 2026 Αλμάτι
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – ΠΑΟΚ Α1 Γυναικών Volley League
19:30 Novasports 2HD Μπόχουμ – Βόλφσμπουργκ Bundesliga 2
20:00 Novasports Start Ζαλγκίρις Κάουνας – Βιλερμπάν EuroLeague
21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε EuroLeague
21:30 Novasports 3HD Στουτγκάρδη – Γκλάντμπαχ Bundesliga
21:45 Novasports 4HD Παρί – Βαλένθια EuroLeague
21:45 Magenta Sport 2 Τορίνο – Μόντσα Serie A
22:00 Novasports Premier League Ίπσουιτς – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League
22:00 Magenta Sport 5 Μπόλτον – Μίντλεσμπρο EFL Championship
22:00 Magenta Sport 3 League Αλαβές – Μάλαγα LaLiga
22:45 Magenta Sport 3 Βιτόρια Γκιμαράες – Μαρίτιμο Liga Portugal