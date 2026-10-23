Ο αγώνας του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε για την 7η αγωνιστική της Euroleague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Παρασκευή (23/10).

Οι δύο ομάδες είναι στο 5-1 μετά τις πρώτες έξι αγωνιστικές και θέλουν τη νίκη για να πιάσουν στην κορυφή τον Παναθηναϊκό (6-1).

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:30 Magenta Sport 6 ATP 250 2026 Αλμάτι

14:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Νινγκμπό

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κρόνος – ΑΕ Ψυχικού Elite League

17:30 Magenta Sport 6 ATP 250 2026 Αλμάτι

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – ΠΑΟΚ Α1 Γυναικών Volley League

19:30 Novasports 2HD Μπόχουμ – Βόλφσμπουργκ Bundesliga 2

20:00 Novasports Start Ζαλγκίρις Κάουνας – Βιλερμπάν EuroLeague

21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε EuroLeague

21:30 Novasports 3HD Στουτγκάρδη – Γκλάντμπαχ Bundesliga

21:45 Novasports 4HD Παρί – Βαλένθια EuroLeague

21:45 Magenta Sport 2 Τορίνο – Μόντσα Serie A

22:00 Novasports Premier League Ίπσουιτς – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League

22:00 Magenta Sport 5 Μπόλτον – Μίντλεσμπρο EFL Championship

22:00 Magenta Sport 3 League Αλαβές – Μάλαγα LaLiga

22:45 Magenta Sport 3 Βιτόρια Γκιμαράες – Μαρίτιμο Liga Portugal