Το 20o επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA, «Δύο μαύρα πουκάμισα», απόψε στις 22:00 στο MEGA.

Ο Μανούσος και η Μαρκέλλα, ερωτευμένοι και ευτυχισμένοι, διώχνουν τα σύννεφα από τη σχέση τους. Ο Σήφης παίρνει μία μεγάλη απόφαση σχετικά με τη Μαρία, ενώ ο Νικήτας και η Ελπίδα ανακοινώνουν στη Σοφία ότι παντρεύονται.

Επεισόδιο 20

Ο Μανούσος και η Μαρκέλλα καταφέρνουν να διώξουν τα σύννεφα από τη σχέση τους. Πανευτυχείς και ερωτευμένοι, εμφανίζονται στον Παυλή και τη Δέσπω, γεμίζοντας τους χαρά που τα ξαναβρήκαν. Άδικα προσπαθεί ο Παυλής να αποθαρρύνει τον Φίλιππο να πάρει την Μαρία στο μαγαζί του για να τραγουδήσει, μια που εκείνος φαίνεται αποφασισμένος. Μια μεγάλη απόφαση αναγκάζεται να πάρει ο Σήφης για τη σχέση του με την Μαρία, ενώ παράλληλα η Σοφία χάνει τη γη κάτω από τα πόδια της, όταν ακούει το Νικήτα και την Ελπίδα να της ανακοινώνουν το γάμο τους. Άλλη μια επισημοποίηση σχέσης θα υπάρξει, από τον Μιχάλη, τη στιγμή που η Ρίτα παίζει το πιο μεγάλο της χαρτί, στέλνοντάς του ένα βίντεο που θα του κόψει την ανάσα.

Δείτε το trailer του αποψινού επεισοδίου: