Το «Κάμπινγκ» επιστρέφει στο MEGA με νέα επεισόδια τη Δευτέρα 26 και την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, στις 21:00 και ο «Άλλος Κόσμος» γίνεται σημείο συνάντησης για πρόσωπα, μυστικά και συμφωνίες που δεν εξελίσσονται απαραίτητα όπως είχαν σχεδιαστεί.

Ο Ιορδάνης ετοιμάζεται για νέες δοσοληψίες με τη μαφία, την ώρα που η αστυνόμος επιχειρεί να βρει στοιχεία ανάμεσα στα παλιοσίδερα της μάντρας του Πρύτανη. Η Εύα και ο Πέτρος επιβεβαιώνουν τις υποψίες τους για το παρελθόν της Γιώτας, όσο ο Σοφοκλής θέλει να διώξει την οικογένεια Γιαλαμά από το κάμπινγκ.

Στον «Άλλο Κόσμο», ακόμη και οι πιο απλές κινήσεις μπορεί να κρύβουν περισσότερα απ’ όσα φαίνονται.

Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια

Επεισόδιο 15 (Δευτέρα 26 Οκτωβρίου)

Η αστυνόμος «φυτεύει» τον βοηθό της, τον Λεωνίδα, στο κάμπινγκ, προκειμένου να έχει πληροφόρηση εκ των έσω, παρόλο που του τελευταίου τρέμει το φυλλοκάρδι του. Ο Τάσος αγωνιά για τη συνεργασία του με τον Ιορδάνη, φοβούμενος ότι μπορεί τελικά να είναι κι εκείνος άφραγκος. Ωστόσο, μια σουρεαλιστική σκηνή που εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια του τον πείθει πως όχι μόνο «λεφτά υπάρχουν», αλλά περισσεύουν για να «φάν’ κι οι κότες»! Ο Σοφοκλής, πάντως, φροντίζει να καταστήσει σαφές στον Ιορδάνη, με όχι και τόσο θεμιτούς τρόπους, ότι πρέπει να τα μαζεύει και να του δίνει από τον «Άλλο Κόσμο».

Επεισόδιο 16 (Τρίτη 27 Οκτωβρίου)

Ο Τάσος και η Στέλλα ανυπομονούν να υπογράψουν τα συμβόλαια με τον Ιορδάνη, χωρίς να περνά απ’ το μυαλό τους σε τι πάνε να μπλέξουν. Ο Ιορδάνης, ακολουθώντας τις ομολογουμένως περίεργες οδηγίες του Σοφοκλή, δίνει ρεσιτάλ ερμηνείας για να πείσει τη Μάριον ότι είναι συντετριμμένος με την εξαφάνιση του Πάρη. Την ίδια ώρα, η αστυνόμος παρακολουθεί τη μάντρα αυτοκινήτων, ελπίζοντας ότι ο Πρύτανης θα κάνει κάποιο λάθος. Ο Πέτρος και η Εύα, από την πλευρά τους, παρακολουθούν κρυφά τη Γιώτα έξω από το κάμπινγκ και επιβεβαιώνουν αυτό που υποψιάζονταν.

Δείτε το trailer: