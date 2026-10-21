Ο αγώνας της Μπάγερν Μονάχου με την Άρσεναλ ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τετάρτη (21/10).
Οι δύο ομάδες αναμετρώνται για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τους Άγγλους να έχουν 6 βαθμούς ενώ οι Γερμανοί 4.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
13:30 Magenta Sport 6 Αντριάν Μαναρίνο – Αντρέι Ρούμπλεφ ATP 250 Almaty Open
17:30 Magenta Sport 6 Στέφανος Τσιτσιπάς – Μίκαϊλ Κουκούσκιν ATP 250 Almaty Open
19:00 Novasports 4HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια EuroLeague
19:00 Magenta Sport 4 ΑΕΚ – Άντβερπ Τζάιαντς FIBA Basketball Champions League
19:30 Novasports 3HD Τσεντεβίτα Ολιμπία – Λε Μαν EuroCup
19:45 Magenta Sport 3 Λιλ – Γαλατασαράι UEFA Champions League
19:45 Magenta Sport 2 Κόμο – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ UEFA Champions League
20:00 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Ουλμ EuroCup
20:00 Novasports 5HD Ντερτόνα – Μπούργκος EuroCup
20:30 Novasports Start Αθηναϊκός Qualco – Σαραγόσα Ευρωλίγκα Γυναικών
20:30 Novasports 6HD Μπόσνα – Μπαχτσεσεχίρ EuroCup
21:00 Novasports 5HD Νάπολι – Τόφας EuroCup
21:00 Magenta Sport 3 League Λεβάντε – Μπιλμπάο LaLiga
22:00 Magenta Sport 5 Ίντερ – Σαχτάρ Ντόνετσκ UEFA Champions League
22:00 Magenta Sport 9 Κλαμπ Μπριζ – Λανς UEFA Champions League
22:00 Magenta Sport 8 Άστον Βίλα – Βίκινγκ UEFA Champions League
22:00 Magenta Sport 7 Μπέτις – Φέγενορντ UEFA Champions League
22:00 Magenta Sport 6 Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Λίντσερ UEFA Champions League
22:00 Magenta Sport 3 Ρεάλ Μαδρίτης – Λειψία UEFA Champions League
22:00 MEGA-Magenta Sport 2 Μπάγερν Μονάχου – Άρσεναλ UEFA Champions League