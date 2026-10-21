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Ο αγώνας της Μπάγερν Μονάχου με την Άρσεναλ ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τετάρτη (21/10).

Οι δύο ομάδες αναμετρώνται για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τους Άγγλους να έχουν 6 βαθμούς ενώ οι Γερμανοί 4.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:30 Magenta Sport 6 Αντριάν Μαναρίνο – Αντρέι Ρούμπλεφ ATP 250 Almaty Open

17:30 Magenta Sport 6 Στέφανος Τσιτσιπάς – Μίκαϊλ Κουκούσκιν ATP 250 Almaty Open

19:00 Novasports 4HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια EuroLeague

19:00 Magenta Sport 4 ΑΕΚ – Άντβερπ Τζάιαντς FIBA Basketball Champions League

19:30 Novasports 3HD Τσεντεβίτα Ολιμπία – Λε Μαν EuroCup

19:45 Magenta Sport 3 Λιλ – Γαλατασαράι UEFA Champions League

19:45 Magenta Sport 2 Κόμο – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ UEFA Champions League

20:00 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Ουλμ EuroCup

20:00 Novasports 5HD Ντερτόνα – Μπούργκος EuroCup

20:30 Novasports Start Αθηναϊκός Qualco – Σαραγόσα Ευρωλίγκα Γυναικών

20:30 Novasports 6HD Μπόσνα – Μπαχτσεσεχίρ EuroCup

21:00 Novasports 5HD Νάπολι – Τόφας EuroCup

21:00 Magenta Sport 3 League Λεβάντε – Μπιλμπάο LaLiga

22:00 Magenta Sport 5 Ίντερ – Σαχτάρ Ντόνετσκ UEFA Champions League

22:00 Magenta Sport 9 Κλαμπ Μπριζ – Λανς UEFA Champions League

22:00 Magenta Sport 8 Άστον Βίλα – Βίκινγκ UEFA Champions League

22:00 Magenta Sport 7 Μπέτις – Φέγενορντ UEFA Champions League

22:00 Magenta Sport 6 Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Λίντσερ UEFA Champions League

22:00 Magenta Sport 3 Ρεάλ Μαδρίτης – Λειψία UEFA Champions League

22:00 MEGA-Magenta Sport 2 Μπάγερν Μονάχου – Άρσεναλ UEFA Champions League