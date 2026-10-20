Το «Ντέρτι» συνεχίζει να γράφει στην οθόνη την καθηλωτική ιστορία του από Δευτέρα έως και Τετάρτη, στις 22:30 στον ANT1.

Μία ιστορία για αυτούς που αγαπούν με ρίσκο, χάνονται μέσα στις επιλογές τους, ερωτεύονται, προδίδονται και προδίδουν, αλλά συνεχίζουν να παλεύουν για να βρουν τη δική τους φωνή. Μία ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι…

Όσα θα δούμε απόψε στο επεισόδιο 14

Η Στέλλα και η Ξένια προσπαθούν να πλησιάσουν ξανά η μία την άλλη, με τα τραγούδια του Στράτου να γίνονται ταυτόχρονα γέφυρα, αλλά και πληγή ανάμεσά τους.

Παράλληλα, ο Άρης συλλαμβάνεται γι’ αυτό που έκανε ο Χρήστος και ο Παύλος βρίσκεται σε απελπισία μπροστά στο ενδεχόμενο να αποκαλυφθεί η αποστολή τους.

Ο Δήμος και η Καίτη ετοιμάζονται για τη νέα τους ζωή, όμως ακόμη και οι πιο μικρές αποφάσεις για τον γάμο φανερώνουν πόσο διαφορετικά βλέπουν την οικογένεια που θέλουν να χτίσουν.

Ο Λεωνίδας και η Μάρθα έρχονται για λίγο ξανά κοντά, μέχρι που τα τραύματα του παρελθόντος θυμίζουν πόσο δύσκολο είναι να ξαναχτιστεί η εμπιστοσύνη.

Η Φανή προσπαθεί να διαχειριστεί τις συνέπειες μιας οδυνηρής ιστορίας, ενώ η Ρένα βρίσκεται αντιμέτωπη με τις ενοχές της για το φιλί που αντάλλαξε με τον Λευτέρη.

Η Στέλλα και ο Άρης αναγκάζονται να κοιτάξουν κατάματα το ενδεχόμενο του αποχωρισμού, κάνοντας κάθε στιγμή που περνάνε μαζί πιο πολύτιμη από ποτέ.

Δείτε το trailer:

Δείτε sneak preview:

Η Στέλλα και ο Άρης έρχονται πιο κοντά από ποτέ, ενώ την ίδια στιγμή βρίσκονται αντιμέτωποι με τον εφιάλτη να χάσουν ο ένας τον άλλον – «Δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρω χωρίς εσένα…»