Αληθινές κουβέντες. Δυνατές εικόνες. Ιστορίες που μας αφορούν και μας αλλάζουν. Η διαχρονικότερη εκπομπή έρευνας της ελληνικής τηλεόρασης συνεχίζει να αναζητά απαντήσεις σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει. Απαντήσεις στέρεες, χωρίς θολά σημεία.
Ο Σταύρος Θεοδωράκης είναι ξανά εδώ. Για τις μικρές και μεγάλες περιπέτειες της ζωής. Για τους ανθρώπους που αξίζει να ακούσουμε. Για όσα συμβαίνουν γύρω μας -και μέσα μας.
Μακροζωία
Πώς φτάνεις στα 100;
- Τα γονίδια ή ο τρόπος ζωής μας θα καθορίσει πόσα υγιή χρόνια θα ζήσουμε;
- Κάπνισμα, αλκοόλ, ακινησία, μοναξιά – ποιο μας γερνάει γρηγορότερα;
- Πόσα χρόνια μπορεί πραγματικά να κερδίσει ένας άνθρωπος κάνοντας τα πάντα σωστά;
- Πόσο κοντά είμαστε σε μια θεραπεία που θα επιβραδύνει τη γήρανση;
- Η μακροζωία κινδυνεύει να γίνει προνόμιο των πλουσίων;
Οι «Πρωταγωνιστές» έρχονται στον ΣΚΑΪ, απόψε στις 23:20 και ανοίγουν τον φάκελο της μακροζωίας, αναζητώντας απαντήσεις από τις πρόσφατες επιστημονικές έρευνες, αλλά και τις ζωές αιωνόβιων.
Στον Σταύρο Θεοδωράκη απαντούν:
- Δρ. Νίκη Χονδρογιάννη – Βιολόγος – Διευθύντρια Ερευνών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Μελετά τη γήρανση των κυττάρων και αναζητά μηχανισμούς για να παραμένουν υγιή.
- Λάμπρος Συντώσης – Καθηγητής Διατροφής, Rutgers University, ΗΠΑ
Μελετά τον ανθρώπινο μεταβολισμό, τον μεσογειακό τρόπο ζωής και την υγιή γήρανση.
- Δημήτρης Καπογιάννης – Καθηγητής Νευρολογίας στο Τζονς Χόπκινς
Ερευνητής της γήρανσης του εγκεφάλου, Εθνικό Ινστιτούτο Γήρανσης ΗΠΑ.
- Νικόλαος Κτιστάκης – Επικεφαλής ερευνητής Μοριακής και Κυτταρικής Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κέιμπριτζ, Ηνωμένο Βασίλειο
- Δρ. Χαράλαμπος Ράλλης – Γενετιστής – Κυτταρικός βιολόγος της γήρανσης, Πανεπιστήμιο Queen Mary, Ηνωμένο Βασίλειο
- Δρ. Κωνσταντίνος Δημητριάδης – Κυτταρικός Βιολόγος – Ερευνητής, Ινστιτούτο Max Planck για τη Βιολογία της Γήρανσης, Γερμανία
Παράλληλα με τα τελευταία επιτεύγματα της επιστήμης οι «Πρωταγωνιστές» παρουσιάζουν τις ιστορίες και τα μυστικά τους αιωνόβιων:
- Κρητικών ορεσίβιων
- Της κυρίας Έφης, δασκάλας γιόγκα στο Γηροκομείο Αθηνών
- Του Γιάννη Βογιατζή, του αξιολάτρευτου «Μικέ» του ελληνικού σινεμά