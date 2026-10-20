Αληθινές κουβέντες. Δυνατές εικόνες. Ιστορίες που μας αφορούν και μας αλλάζουν. Η διαχρονικότερη εκπομπή έρευνας της ελληνικής τηλεόρασης συνεχίζει να αναζητά απαντήσεις σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει. Απαντήσεις στέρεες, χωρίς θολά σημεία.

Ο Σταύρος Θεοδωράκης είναι ξανά εδώ. Για τις μικρές και μεγάλες περιπέτειες της ζωής. Για τους ανθρώπους που αξίζει να ακούσουμε. Για όσα συμβαίνουν γύρω μας -και μέσα μας.

Μακροζωία

Πώς φτάνεις στα 100;

Τα γονίδια ή ο τρόπος ζωής μας θα καθορίσει πόσα υγιή χρόνια θα ζήσουμε;

Κάπνισμα, αλκοόλ, ακινησία, μοναξιά – ποιο μας γερνάει γρηγορότερα;

Πόσα χρόνια μπορεί πραγματικά να κερδίσει ένας άνθρωπος κάνοντας τα πάντα σωστά;

Πόσο κοντά είμαστε σε μια θεραπεία που θα επιβραδύνει τη γήρανση;

Η μακροζωία κινδυνεύει να γίνει προνόμιο των πλουσίων;

Οι «Πρωταγωνιστές» έρχονται στον ΣΚΑΪ, απόψε στις 23:20 και ανοίγουν τον φάκελο της μακροζωίας, αναζητώντας απαντήσεις από τις πρόσφατες επιστημονικές έρευνες, αλλά και τις ζωές αιωνόβιων.

Στον Σταύρο Θεοδωράκη απαντούν:

Δρ. Νίκη Χονδρογιάννη – Βιολόγος – Διευθύντρια Ερευνών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Μελετά τη γήρανση των κυττάρων και αναζητά μηχανισμούς για να παραμένουν υγιή.

– Βιολόγος – Διευθύντρια Ερευνών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Μελετά τη γήρανση των κυττάρων και αναζητά μηχανισμούς για να παραμένουν υγιή. Λάμπρος Συντώσης – Καθηγητής Διατροφής, Rutgers University, ΗΠΑ

Μελετά τον ανθρώπινο μεταβολισμό, τον μεσογειακό τρόπο ζωής και την υγιή γήρανση.

– Καθηγητής Διατροφής, Rutgers University, ΗΠΑ Μελετά τον ανθρώπινο μεταβολισμό, τον μεσογειακό τρόπο ζωής και την υγιή γήρανση. Δημήτρης Καπογιάννης – Καθηγητής Νευρολογίας στο Τζονς Χόπκινς

Ερευνητής της γήρανσης του εγκεφάλου, Εθνικό Ινστιτούτο Γήρανσης ΗΠΑ.

– Καθηγητής Νευρολογίας στο Τζονς Χόπκινς Ερευνητής της γήρανσης του εγκεφάλου, Εθνικό Ινστιτούτο Γήρανσης ΗΠΑ. Νικόλαος Κτιστάκης – Επικεφαλής ερευνητής Μοριακής και Κυτταρικής Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κέιμπριτζ, Ηνωμένο Βασίλειο

– Επικεφαλής ερευνητής Μοριακής και Κυτταρικής Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κέιμπριτζ, Ηνωμένο Βασίλειο Δρ. Χαράλαμπος Ράλλης – Γενετιστής – Κυτταρικός βιολόγος της γήρανσης, Πανεπιστήμιο Queen Mary, Ηνωμένο Βασίλειο

– Γενετιστής – Κυτταρικός βιολόγος της γήρανσης, Πανεπιστήμιο Queen Mary, Ηνωμένο Βασίλειο Δρ. Κωνσταντίνος Δημητριάδης – Κυτταρικός Βιολόγος – Ερευνητής, Ινστιτούτο Max Planck για τη Βιολογία της Γήρανσης, Γερμανία

Παράλληλα με τα τελευταία επιτεύγματα της επιστήμης οι «Πρωταγωνιστές» παρουσιάζουν τις ιστορίες και τα μυστικά τους αιωνόβιων: