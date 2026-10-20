Το «Cash or Trash», η πρώτη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης που αγαπά τα παλιά αντικείμενα, με τη Δέσποινα Μοιραράκη στο τιμόνι της παρουσίασης, επέστρεψε καθημερινά στις 17:20 στo Star, πιο ανανεωμένο και συναρπαστικό από ποτέ, δίνοντας σε όλους την ευκαιρία να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους!

Σήμερα, Τρίτη 20 Οκτωβρίου στις 17:20, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τρεις νέους πωλητές με τα ξεχωριστά αντικείμενά τους.

O Ρίτσαρντ Κοσκινάς επιστρέφει στο «Cash or Trash», αυτή τη φορά από τη θέση του πωλητή, αποφασισμένος να προκαλέσει τους υπόλοιπους αγοραστές και να ανεβάσει τον ανταγωνισμό στα ύψη! Στο δωμάτιο δημοπρασίας παρουσιάζει ένα αντικείμενο που αφορά τόσο τους λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού όσο και τους θαυμαστές του space age design!

Πόσο βαθιά, άραγε, είναι διατεθειμένοι οι πέντε αγοραστές του «Cash or Trash» να βάλουν το χέρι στην τσέπη προκειμένου να αποκτήσουν ένα πραγματικά ξεχωριστό αντικείμενο, που ίσως να μην έχουν ξανά την ευκαιρία να αντικρίσουν; Ένα δίδυμο πωλητών από τη Σύρο, πατέρας και γιος, ενώνουν τις δυνάμεις τους και παρουσιάζουν στο δωμάτιο εκτίμησης του «Cash or Trash» ένα ενθύμιο από τα παλιά, ελπίζοντας να κερδίσουν το ενδιαφέρον των αγοραστών. Θα καταφέρει, όμως, το ίδιο το αντικείμενο να τους πείσει; Γιατί, ως γνωστόν, ούτε οι συλλέκτες, ούτε οι έμποροι κλείνουν συμφωνίες με αποκλειστικά συναισθηματικά κριτήρια!

Δείτε το trailer: