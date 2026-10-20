Το 17ο επεισόδιο της νέας δραματικής σειράς του MEGA, «Δυο μαύρα πουκάμισα», έρχεται απόψε στις 22:00.

Η Μαρκέλλα και ο Μανούσος παραδίνονται στο πάθος τους. Ο Μιχάλης αρνείται να δεχτεί την απόφαση της Μαρκέλλας να χωρίσουν. Ο Σήφης ανακαλύπτει πράγματα για το παρελθόν του Μαλεφάκη, που τον αναστατώνουν.

Επεισόδιο 17 (Τρίτη 20 Οκτωβρίου)

Η Μαρκέλλα και ο Μανούσος παραδίνονται στο πάθος τους και ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για τη σχέση τους. Η Μαρκέλλα αποφασισμένη να σταματήσει κάθε επικοινωνία με τον Μιχάλη, του το ανακοινώνει. Εκείνος αρνείται να δεχτεί τον χωρισμό και δηλώνει ότι θα πάει να τη δει από κοντά. Την ίδια ώρα, η Ελπίδα βλέπει τον Νικήτα με μια γυναίκα σε τρυφερή στιγμή και καταρρέει. Η Σοφία συνεχίζει να κινεί ύπουλα τα νήματα της ζωής του Νικήτα. Ο Σήφης ψάχνει το παρελθόν του Μαλεφάκη και βρίσκει γεγονότα που τον αναστατώνουν. Λίγο μετά, ο Μανούσος αποκαλύπτει στον Σήφη ότι η σχέση του με τη Μαρκέλλα προχώρησε. Από δω και πέρα, τίποτα δεν θα είναι ίδιο.

Δείτε το trailer του αποψινού επεισοδίου: