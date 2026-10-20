Ο αγώνας της ΑΕΚ με τη Μάντσεστερ Σίτι ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τρίτη (20/10).

Η Ένωση έχει τρεις βαθμούς μετά τις πρώτες δύο αγωνιστικές της League Phase και θα προσπαθήσει για το καλύτερο δυνατό στο Μάντσεστερ, γνωρίζοντας ότι οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος της.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:30 Magenta Sport 6Φαμπιάν Μαροζάν – Τιμοφέι Σκάτοφ Αλμάτι

14:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Νινγκμπό

17:00 Magenta Sport 2 Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ UEFA Youth League

17:30 Magenta Sport 6 Ρέι Σακαµότο – Κάρεν Κατσάνοφ Αλμάτι

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Futsal Super League19:00 Novasports Start Μπότεβγκραντ – Λιετκαμπέλις EuroCup

19:45 Magenta Sport 5 Φενέρμπαχτσε – Σλάβια Πράγας UEFA Champions League

19:45 Magenta Sport 3 Σαμπάχ – Ντόρτμουντ UEFA Champions League

20:00 Novasports 5HD Μπουντούτσνοστ – Νεπτούνας Κλαϊπέντα EuroCup

21:00 Novasports Prime Ροστόκ – Άρης EuroCup

21:30 Novasports 4HD Μανρέσα – Ρόμα EuroCup

22:00 Magenta Sport 5 Λίβερπουλ – Βιγιαρεάλ UEFA Champions League

22:00 Magenta Sport 4 Ντιτρόιτ Πίστονς – Μπόστον Σέλτικς NBA

22:00 Magenta Sport 9 Νάπολι – Μπόντο Γκλιμτ UEFA Champions League

22:00 Magenta Sport 8 Πόρτο – PSV Αϊντχόφεν UEFA Champions League

22:00 Magenta Sport 7 Ρόμα – Σλόβαν Μπρατισλάβας UEFA Champions League

22:00 Magenta Sport 6 Στουτγκάρδη – Ατλέτικο Μαδρίτης UEFA Champions League

22:00 Magenta Sport 3 Παρί Σεν Ζερμέν – Μπαρτσελόνα UEFA Champions League

22:00 Magenta Sport 2 Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ UEFA Champions League