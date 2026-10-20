Στο νέο επεισόδιο της σειράς «Μπλε Ώρες», απόψε στις 21:00, η βίαιη συμπεριφορά του Πέτρου προς τη Νικολέτα στο παρελθόν, γίνεται αιτία έντονης αντιπαράθεσης ανάμεσα στον Φίλιππο και τον γιο του. Την ίδια ώρα, η Ολυμπία ανακαλύπτει τα ψέματα του Δημήτρη και ένας μυστηριώδης άντρας παρακολουθεί την οικογένεια Αντωνιάδη.

Η Μάρθα (Ελευθερία Κοντογιώργη) βλέπει τυχαία τον Άγγελο (Βαγγέλης Κακουριώτης) στον δρόμο και χωρίς να ξέρει ποιος είναι γοητεύεται από την παρουσία του, γεγονός που το εξομολογείται στην Ελένη (Βάνα Μπάρμπα) και την Εύα (Ιζαμπέλλα Φούλοπ), ενώ δεν ξέρει ποιος είναι ο άντρας αυτός. Μετά τις αποκαλύψεις του Αχιλλέα (Γιώργος Παρτσαλάκης), ο Φίλιππος (Ιεροκλής Μιχαηλίδης) έρχεται αντιμέτωπος με τον Πέτρο (Γιάννης Ποιμενίδης) και τον κατακεραυνώνει για τη ντροπιαστική συμπεριφορά του απέναντι στη Νικολέτα (Ελένη Βαΐτσου). Η εξομολόγηση της Νίκης (Ευφροσύνη Κουτσουβέρη) για τον Διονύση (Γιώργος Κυριάκου) ταράζει πολύ τη Βάσια (Κατερίνα Στικούδη) η οποία αποφασίζει να τον απομακρύνει απ’ τη ζωή της, ακόμα κι αν αυτό της είναι εξαιρετικά δύσκολο. Η Ολυμπία (Έλενα Πιερίδου) μαθαίνει από τον Πέτρο το ψέμα του Δημήτρη (Αντώνης Φραγκάκης) σχετικά με τη θεία του, το αποκαλύπτει στην Κορίνα (Βάσια Παναγοπούλου) κι εκείνη στη συνέχεια στήνει ένα σατανικό σχέδιο και τον ξεμπροστιάζει μπροστά σε Φίλιππο και Στέλλα (Νόνη Ιωαννίδου). Την ίδια ώρα, ο Αχιλλέας έχει μια εκρηκτική συζήτηση με τη Νικολέτα, μέσα από την οποία αποκαλύπτεται για πρώτη φορά τι πραγματικά συνέβη με την πρώην γυναίκα του και ποιος ήταν ο αληθινός λόγος που οδηγήθηκαν στο διαζύγιο. Κι ενώ οι αποκαλύψεις διαδέχονται η μία την άλλη, ο ντετέκτιβ τηλεφωνεί στη Στέλλα για να της ανακοινώσει τα αποτελέσματα του τεστ DNA που θα δείξουν αν ο Παναγιώτης (Λάζαρος Βασιλείου) είναι τελικά ο γιος που αναζητούσε όλα αυτά τα χρόνια. Την ίδια στιγμή, ο μυστηριώδης άντρας που παρακολουθεί διακριτικά την οικογένεια Αντωνιάδη, αποκαλύπτει το πρόσωπό του, ενώ μια τηλεφωνική του συνομιλία, προδίδει τις προθέσεις του…

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