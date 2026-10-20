Μια απρόσμενη αναστάτωση περίμενε τη Δέσποινα Μοιραράκη στο επεισόδιο του Cash or Trash που προβλήθηκε τη Δευτέρα (19/10), με την παρουσιάστρια να παρακολουθεί αποσβολωμένη ένα αντικείμενο να καταστρέφεται κατά τη διάρκεια της εκτίμησής του.

Όλα ξεκίνησαν όταν η Αγγελίνα εμφανίστηκε στην εκπομπή του Star έχοντας μαζί της ένα διακοσμητικό γλυπτό που απεικόνιζε το κεφάλι ενός αλόγου. Σκοπός της ήταν να μάθει από τον εκτιμητή Θάνο Λούδο πόσο θα μπορούσε να αξίζει το συγκεκριμένο αντικείμενο.

Η διαδικασία, ωστόσο, πήρε εντελώς διαφορετική τροπή, όταν το γλυπτό κατέληξε ξαφνικά στο δάπεδο και διαλύθηκε σε κομμάτια.

Η Δέσποινα Μοιραράκη πάγωσε βλέποντας όσα συνέβαιναν, αδυνατώντας να αντιδράσει ή να αρθρώσει λέξη.

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο δραματική όταν η Αγγελίνα άρχισε να απαιτεί εξηγήσεις από τον Θάνο Λούδο για τον χειρισμό του αντικειμένου της. Η έντασή της κορυφώθηκε όταν ξέσπασε σε κλάματα, αναζητώντας παρηγοριά στην αγκαλιά της παρουσιάστριας.

Τελικά, η αλήθεια αποκαλύφθηκε λίγες στιγμές αργότερα, όταν ο σκηνοθέτης ενημέρωσε τη Δέσποινα Μοιραράκη ότι το περιστατικό δεν ήταν πραγματικό, αλλά μέρος μιας φάρσας που είχαν οργανώσει οι συνεργάτες της.

Η παρουσιάστρια δεν μπορούσε να πιστέψει ότι όλη αυτή η αναστάτωση είχε στηθεί για να την αιφνιδιάσουν και χρειάστηκε λίγο χρόνο για να συνειδητοποιήσει τι είχε συμβεί.

«Βρε παλιάνθρωποι όλοι!», αναφώνησε, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την έκπληξή της για την καλοστημένη παγίδα.