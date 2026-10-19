Το «Ντέρτι» συνεχίζει να γράφει στην οθόνη την καθηλωτική ιστορία του από Δευτέρα έως και Τετάρτη, στις 22:30.

Μία ιστορία για αυτούς που αγαπούν με ρίσκο, χάνονται μέσα στις επιλογές τους, ερωτεύονται, προδίδονται και προδίδουν, αλλά συνεχίζουν να παλεύουν για να βρουν τη δική τους φωνή.

Μία ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι…

Όσα θα δούμε απόψε στο επεισόδιο 13

Η σχέση της Στέλλας με την Ξένια δοκιμάζεται ξανά, καθώς η Ξένια ανακαλύπτει το κρυφό ταλέντο της κόρης της στο τραγούδι και παλιές πληγές ανοίγουν με νέα ένταση. Ο Δήμος φτάνει στα άκρα τη σχέση του με τον Αλέκο, στην προσπάθειά του να τον κάνει να αποδεχτεί τον γάμο του με την Καίτη. Ο Αλέκος πρέπει να διαλέξει ανάμεσα στον θυμό του και στον φόβο μήπως χάσει τον γιο του. Η Φανή πέφτει θύμα εκδίκησης από το πρώην αγόρι της. Ο Πασχάλης γίνεται έξαλλος, χωρίς, όμως, να μπορεί να κάνει κάτι, αφού ο φόβος και η ντροπή εμποδίζουν τη Φανή να κάνει καταγγελία. Ο Άρης και ο Παύλος έχουν τα στοιχεία που χρειάζονται για το νέο παράνομο φορτίο που θα φέρει ο Αλέκος και ετοιμάζονται για το επόμενο βήμα. Ο Χρήστος παίρνει τον νόμο στα χέρια του για τα μάτια της Φανής, μπλέκοντας και τον Άρη σε μια κατάσταση που μπορεί να του κοστίσει τα πάντα. Ο Λευτέρης είναι απελπισμένος που η Ρένα προχωράει τη ζωή της με τον Μιχάλη, ενώ η Στέλλα προσπαθεί να τον σταματήσει από το να κάνει κάτι που θα μετανιώσει. Κι ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν, ο κρυφός δεσμός Στέλλας και Άρη γίνεται όλο και πιο δύσκολο να παραμείνει αλώβητος.

Δείτε sneak preview:

Ενοχές, θυμός και φόβος μετά τον διασυρμό της Φανής

Δείτε το trailer: