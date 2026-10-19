Το «Cash or Trash», η πρώτη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης που αγαπά τα παλιά αντικείμενα, με τη Δέσποινα Μοιραράκη στο τιμόνι της παρουσίασης, επέστρεψε καθημερινά στις 17:20 στo Star, πιο ανανεωμένο και συναρπαστικό από ποτέ, δίνοντας σε όλους την ευκαιρία να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους!

Σήμερα, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 17:20, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τρεις νέους πωλητές με τα ξεχωριστά αντικείμενά τους.

Η Αγγελίνα επιστρέφει για δεύτερη φορά στον «τόπο του εγκλήματος» και συμμετέχει σε μία από τις πιο καλοστημένες… δημοπρασίες του Cash or Trash! Με την αγωνία να κορυφώνεται για την τελική εκτίμηση του αντικειμένου της, ενός οικογενειακού κειμηλίου που περνά από γενιά σε γενιά, όλα ανατρέπονται για την Αγγελίνα μέσα σε μια στιγμή! Πώς θα εξελιχθεί, τελικά, αυτή η δημοπρασία;

Ο Θοδωρής έρχεται από τη Θεσσαλονίκη στο Cash or Trash φέρνοντας μαζί του ένα ζευγάρι αντικειμένων διαφορετικό από όλα όσα έχουν παρουσιαστεί στις προηγούμενες σεζόν της εκπομπής και παραπέμπουν στο «ζωικό» βασίλειο. Τα αντικείμενα κεντρίζουν το ενδιαφέρον των αγοραστών, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια πραγματικά ξεχωριστή δημοπρασία. Η διαδικασία ξεκινά δυναμικά, με την ισχυρότερη πρώτη προσφορά της 6ης σεζόν, χωρίς καν να έχει εμφανιστεί η κάρτα του εκτιμητή!

Ο Παναγιώτης ταξίδεψε από την Αλεξανδρούπολη για να ζήσει από κοντά τη μοναδική εμπειρία του Cash or Trash. Ο πωλητής παρουσιάζει ένα χρωματιστό,

έντονο και ιδιαίτερο αντικείμενο, που έχει εμφανιστεί ξανά στο δωμάτιο των αγοραστών. Τη διαφορά, όμως, σε μια δημοπρασία πάντα την κάνει η διαπραγματευτική ικανότητα του πωλητή!

Δείτε το trailer: