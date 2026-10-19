Οι αγώνες σε Premier League, Serie A και La Liga ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων τη Δευτέρα (19/10).

Στην Αγγλία έχουμε το Τότεναμ – Κόβεντρι, στην Ισπανία το Χετάφε – Ράγιο Βαγιεκάνο και στην Ιταλία τους αγώνες Πάρμα – Τορίνο και Μόντσα – Κάλιαρι.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:30 Magenta Sport 6 ATP 250 Αλμάτι

14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Νίκη Βόλου – Πανιώνιος Superbet League 2

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – ΠΑΟΚ Χάντμπολ Γυναικών

17:30 Magenta Sport 7 ATP 250 Αλμάτι

18:00 Magenta Sport 1 Πάφος – ΑΠΟΕΛ Cyprus League

19:30 Magenta Sport 2 Μόντσα – Κάλιαρι Serie A

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΓΕ Χαλκίδα – Πανερυθραϊκός Elite League

20:00 Magenta Sport 3 Ελλάδα – Γεωργία Socca Aegean Cup

21:45 Magenta Sport 1 Πάρμα – Τορίνο Serie A

22:00 Novasports Prime Τότεναμ – Κόβεντρι Premier League

22:00 Magenta Sport 3 League Χετάφε – Ράγιο Βαγιεκάνο LaLiga

22:15 Magenta Sport 3 Μπράγκα – Ζιλ Βισέντε Liga Portugal