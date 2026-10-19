Οι αγώνες σε Premier League, Serie A και La Liga ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων τη Δευτέρα (19/10).
Στην Αγγλία έχουμε το Τότεναμ – Κόβεντρι, στην Ισπανία το Χετάφε – Ράγιο Βαγιεκάνο και στην Ιταλία τους αγώνες Πάρμα – Τορίνο και Μόντσα – Κάλιαρι.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
13:30 Magenta Sport 6 ATP 250 Αλμάτι
14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Νίκη Βόλου – Πανιώνιος Superbet League 2
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – ΠΑΟΚ Χάντμπολ Γυναικών
17:30 Magenta Sport 7 ATP 250 Αλμάτι
18:00 Magenta Sport 1 Πάφος – ΑΠΟΕΛ Cyprus League
19:30 Magenta Sport 2 Μόντσα – Κάλιαρι Serie A
20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΓΕ Χαλκίδα – Πανερυθραϊκός Elite League
20:00 Magenta Sport 3 Ελλάδα – Γεωργία Socca Aegean Cup
21:45 Magenta Sport 1 Πάρμα – Τορίνο Serie A
22:00 Novasports Prime Τότεναμ – Κόβεντρι Premier League
22:00 Magenta Sport 3 League Χετάφε – Ράγιο Βαγιεκάνο LaLiga
22:15 Magenta Sport 3 Μπράγκα – Ζιλ Βισέντε Liga Portugal