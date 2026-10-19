Απόψε στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Αντώνη Αντωνίου, σε μία κατάθεση ψυχής γεμάτη ανατροπές, αναμνήσεις και ιστορίες από τη ζωή του.

Ο σπουδαίος ηθοποιός μιλάει για τον ρόλο του στη δραματική σειρά του ΑΝΤ1 «Ντέρτι» και εξηγεί γιατί αυτή η δουλειά έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά του. Θυμάται τα χρόνια που δούλευε ως οικοδόμος και επιπλοποιός, ενώ παράλληλα μαθήτευε στο πλευρό του Κάρολου Κουν. Αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές από τη μυθική ταινία «Παραγγελιά!» και τον λόγο που ο Κώστας Κουτσομύτης δεν ήθελε να συνεργαστεί μαζί του, καθώς τον φοβόταν. Μιλάει για το πάθος του με την ΑΕΚ, αλλά και την παράσταση που ακύρωσε για να δει ένα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Επίσης, εξηγεί με χιούμορ πώς με τη «Μουρμούρα» κατάφερε να «ξεπλύνει» τα τηλεοπτικά εγκλήματα που έκανε στον «Κόκκινο Κύκλο». Τέλος, κάνει μία συγκινητική εξομολόγηση για τη γυναίκα της ζωής του, τη Νατάσα Ασίκη, δηλώνοντας πως θα ήθελε να την έχει γνωρίσει νωρίτερα, ενώ μας προσκαλεί στην πολυαναμενόμενη θεατρική τους πρεμιέρα, στις 6 Νοεμβρίου στη Θεατρική Σκηνή, με το καθηλωτικό έργο «Πάρκαρε στην αυλή του Χάρβαρντ».

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο αποψινό «The 2Night Show» και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, σε μία άκρως ενδιαφέρουσα συνάντηση. Η λαμπερή Ηλιάνα γυρίζει τον χρόνο πίσω και θυμάται την άγνοια κινδύνου που είχε στον πρώτο κύκλο του ριάλιτι μόδας. Εξηγεί τους λόγους που πλέον δεν θεωρεί τον εαυτό της μοντέλο και μοιράζεται αστεία παρασκήνια από τη συμμετοχή της σε βιντεοκλίπ του Σάκη Ρουβά, όπου έπαιξε εντελώς άυπνη. Ακόμα, μιλάει για την απόρριψη, για την επιλογή της να μην απαντάει σε ό,τι γράφεται για εκείνη και παραδέχεται πως η εμπιστοσύνη της στους ανθρώπους έχει κλονιστεί. Ο Γρηγόρης τηλεφωνεί στον καλό της φίλο και κορυφαίο hair stylist Δημήτρη Γιαννέτο, ο οποίος επιθυμεί να ξαναγίνει κουμπάρος στον επικείμενο γάμο της. Τέλος, μία απολαυστική αναμέτρηση της Ηλιάνας με τον Γρηγόρη στα βελάκια φέρνει τον Διονύση Κυπριώτη σε πολύ δύσκολη θέση… καθώς γίνεται στόχος.

Δείτε το trailer: