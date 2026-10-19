Στο νέο επεισόδιο της σειράς «Μπλε Ώρες», απόψε στις 21:00, μια τυχαία συνάντηση Εύας και Άγγελου έχει άσχημο τέλος και οι δύο φεύγουν πληγωμένοι και πικραμένοι. Η άσχημη συμπεριφορά του Πέτρου προς τη Νικολέτα στο παρελθόν γίνεται ξανά αντικείμενο συζήτησης, ενώ ένας νέος έρωτας κάνει την εμφάνισή του.

Ο Άγγελος (Βαγγέλης Κακουριώτης) βλέπει την Εύα (Ιζαμπέλλα Φούλοπ) και τον Στράτο (Κωνσταντίνος Τσίτσιος) στον δρόμο και ζηλεύει. Έξαλλος την κατηγορεί ότι προχώρησε στον επόμενο κι εκείνη για να τον ξεφορτωθεί, του το παραδέχεται… Ο Αχιλλέας (Γιώργος Παρτσαλάκης) ξαναθυμίζει στη Νικολέτα (Ελένη Βαΐτσου) όλα αυτά τα πολύ άσχημα που της έκανε στο παρελθόν ο Πέτρος (Γιάννης Ποιμενίδης) και της ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να τον δεχτεί ποτέ ως γαμπρό του. Τα ίδια λέει και στον Φίλιππο (Ιεροκλής Μιχαηλίδης), πληροφορώντας τον για κάποια γεγονότα που δεν ήξερε. Ο Δημήτρης (Αντώνης Φραγκάκης) λέει πάλι ψέματα στην Ολυμπία (Έλενα Πιερίδου) και την Κορίνα (Βάσια Παναγοπούλου) για να πάει να δει την Όλγα (Κωνσταντίνα Τάκαλου). Ο Διονύσης (Γιώργος Κυριάκου) εξομολογείται στον Λεωνίδα (Λευτέρης Βασιλάκης) πως έχει αρχίσει να ερωτεύεται τη Βάσια (Κατερίνα Στικούδη), ενώ παράλληλα η Νίκη (Ευφροσύνη Κουτσουβέρη) του κάνει σκηνή γιατί ζηλεύει για το ενδιαφέρον που δείχνει ο Διονύσης για τη Βάσια.

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