Για το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην πρωινή τηλεοπτική ζώνη μίλησε η Κατερίνα Λάσπα, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα ήθελε να παρουσιάσει ξανά μια καθημερινή εκπομπή. Η γνωστή παρουσιάστρια εξήγησε στη Σίσσυ Χρηστίδου ότι δεν της αρέσει να επαναλαμβάνεται, ενώ αναφέρθηκε και στις αλλαγές που έχουν σημειωθεί στην τηλεόραση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις συνθήκες και τα οικονομικά δεδομένα των παραγωγών.

«Δεν θα έκανα ξανά πρωινό μαγκαζίνο, γιατί θεωρώ ότι το είχαμε κάνει πολύ ωραία στο “Star Cafe”. Δεν μπορώ να επαναλαμβάνομαι. Εγώ βαριέμαι και λιγάκι. Αυτή την πρωινή παρέα την έχω εντελώς διαφορετικά στο μυαλό μου. Με άλλες ταχύτητες, με άλλη ένταση και με καλύτερες εποχές από την πλευρά των χρημάτων, σε επίπεδο παραγωγής εννοώ. Είναι πολύ δύσκολο και δεν θα με έβαζα στη διαδικασία του καθημερινού. Είναι οικοδομή το καθημερινό», σχολίασε η Κατερίνα Λάσπα.