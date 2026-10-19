Το 16ο επεισόδιο της νέας δραματικής σειράς του MEGA, «Δυο μαύρα πουκάμισα», έρχεται απόψε στις 22:00.

Η Μαρκέλλα και ο Μανούσος περνούν μία ημέρα ξεγνοιασιάς, αλλά δεν θα διαρκέσει για πολύ. Ο Σήφης ανακαλύπτει κάτι σκοτεινό για τον σύζυγο της Μαρίας. Η Σοφία κάνει ό,τι μπορεί για να διαλύσει τη σχέση του Νικήτα με την Ελπίδα.

Επεισόδιο 16 (Δευτέρα 19 Οκτωβρίου)

Η Μαρκέλλα και ο Μανούσος ζουν μια μέρα με απόλυτη ξεγνοιασιά, όμως ένα μήνυμα που έρχεται από τον Μιχάλη απειλεί να τινάξει τα πάντα στον αέρα. Την ίδια ώρα, η Σοφία καλεί την πρώην κοπέλα του Νικήτα, με σκοπό να επιστρέψει στη ζωή του, ώστε να απομακρύνει την Ελπίδα. Ο Σήφης ανακαλύπτει κάτι σκοτεινό για τον άντρα της Μαρίας, ενώ η Ρίτα ξεπερνά κάθε όριο και οι αποφάσεις για τη βίαιη απομάκρυνσή της είναι πλέον επιβεβλημένες. Η σύλληψη του ανθρώπου που λήστεψε τον Φίλιππο φέρνει ανακούφιση στη Χρυσελιά. Κι ενώ ο Μανούσος ετοιμάζεται να φύγει από τη δουλειά, η Μαρκέλλα αποφασίζει να πάει να τον βρει -αυτή τη φορά όμως με εντελώς διαφορετικές προθέσεις.

Δείτε το trailer του αποψινού επεισοδίου: