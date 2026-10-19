Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στο «The Voice» το βράδυ της Κυριακής 18 Οκτωβρίου, όταν ο 21χρονος Κωνσταντίνος Μουράτης ανέβηκε στη σκηνή και μοιράστηκε την προσωπική του ιστορία.

Ο νεαρός διαγωνιζόμενος από τη Θεσσαλονίκη μίλησε αρχικά για την οικογένειά του, αποκαλύπτοντας πως όταν ήταν επτά ετών οι γονείς του τού είπαν ότι είναι υιοθετημένος. Όπως εξήγησε, η αποκάλυψη αυτή δεν άλλαξε τα συναισθήματά του για τους ανθρώπους που τον μεγάλωσαν.

«Εκτός από τη μουσική, τα παιδικά μου χρόνια είχαν άλλη μία έκπληξη. Σε ηλικία επτά ετών, οι γονείς μου μου ανακοίνωσαν ότι με έχουν υιοθετήσει, πράγμα το οποίο πήρα πάρα πολύ καλά, γιατί πραγματικά αυτοί είναι οι γονείς μου. Γονείς δεν είναι μόνο αυτοί που σε φέρνουν στον κόσμο, αλλά και αυτοί που σε μεγαλώνουν. Και πραγματικά νιώθω πολύ χαρούμενος που έχω αυτούς τους ανθρώπους για οικογένειά μου», ανέφερε.

Λίγο πριν από την εμφάνισή του, ο Κωνσταντίνος αποκάλυψε ότι αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με την όρασή του, γεγονός που τον δυσκολεύει στην καθημερινότητά του. Παρά το άγχος του, ήταν αποφασισμένος να δώσει τον καλύτερό του εαυτό.

«Δεν θα δω 100% τη σκηνή. Φταίει το ότι δεν βλέπω πολύ καλά. Θα το προσπαθήσουμε. Έχω λίγο άγχος αλλά το ‘χω», είπε στην κάμερα.

Ο 21χρονος ερμήνευσε το τραγούδι «Έλα να με τελειώσεις», καταφέρνοντας να κερδίσει την προσοχή δύο coaches. Η Έλενα Παπαρίζου και η Πάολα γύρισαν τις καρέκλες τους, διεκδικώντας τον για τις ομάδες τους. Αμέσως μετά την ερμηνεία του, ο Κωνσταντίνος εξήγησε στις δύο τραγουδίστριες ότι δεν μπορούσε να διακρίνει καθαρά τα πρόσωπά τους. «Έχω πρόβλημα με τα μάτια και δεν σας βλέπω αυτή τη στιγμή», τους είπε.

Όταν οι coaches θέλησαν να μάθουν περισσότερα, ο διαγωνιζόμενος αναφέρθηκε στην πάθησή του και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. «Έχω 85% αναπηρία. Είναι σπάνια ασθένεια. Υπήρχε περίπτωση μέχρι τα 30 μου για ολική τύφλωση, αλλά το γλίτωσα. Είναι σταθερά εκεί. Βλέπω σχήματα και χρώματα, κυρίως μακριά δυσκολεύομαι, αλλά όταν γύρισε η Πάολα είδα το φως το αληθινό», είπε, συνδυάζοντας την προσωπική του εξομολόγηση με μια χιουμοριστική ατάκα προς την τραγουδίστρια.

Τελικά, ο Κωνσταντίνος Μουράτης επέλεξε να συνεχίσει στο «The Voice» με την ομάδα της Πάολα, την οποία είχε ξεχωρίσει από την αρχή. Οι coaches τον συνεχάρησαν και τον αγκάλιασαν, με τον νεαρό να εξασφαλίζει την πρόκρισή του στην επόμενη φάση του μουσικού διαγωνισμού.