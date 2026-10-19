Το «The Voice of Greece powered by Telekom» ήρθε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον ΣΚΑΪ και ανέδειξε ξεχωριστές φωνές, χαρίζοντας μοναδικές στιγμές. Ωστόσο, το 4ο επεισόδιο των Blind Auditions επιφύλασσε και μια ανατρεπτική μουσική έναρξη.

Ο Γιώργος Λιανός, αφού καλησπέρισε τους τηλεθεατές και το κοινό που βρίσκεται ζωντανά στο στούντιο, υποδέχθηκε στη σκηνή τους coaches. Με τη μουσική του «Άντεξα» να δίνει τον ρυθμό, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, η Έλενα Παπαρίζου και η Πάολα εισέβαλαν όλοι μαζί στο πλατό, έκαναν… πασαρέλα και κάθισαν στις κόκκινες καρέκλες.

Η Leyla, με καταγωγή από τη Γεωργία, ήρθε στη σκηνή του «The Voice of Greece powered by Telekom» και ήταν αυτή που άνοιξε το διαγωνιστικό κομμάτι. Τραγούδησε το «Στην πυρά» και, παρόλο που έπεισε τον Χρήστο Μάστορα να γυρίσει την καρέκλα του και ν’ ανοίξει την πόρτα της ομάδας του, εκείνη είχε άλλο στόχο…

Ο Άγγελος Παπαδόπουλος ανέβηκε στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού και εντυπωσίασε με την εξαιρετική ερμηνεία του. Οι καρέκλες γύρισαν, οι coaches ενθουσιάστηκαν και η μάχη για να τη διεκδίκησή του δεν άργησε να ξεκινήσει!

Η Μαρία Ελπιδοφόρου ερμήνευσε «Όλες του κόσμου οι Κυριακές» και δεν μπορούσε να πιστέψει στα μάτια της όταν γύρισαν και οι τέσσερις καρέκλες. Συγκινημένη από την υποδοχή και τα σχόλια των coaches, έζησε μια ξεχωριστή στιγμή και βρέθηκε στην αγκαλιά της Πάολα.

Η Ανδρονίκη Βαρδάκη ανέβηκε στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού, ερμήνευσε το τραγούδι «Αν υπάρχει παράδεισος» και τον βρήκε στην αγκαλιά της Έλενας Παπαρίζου. Η συγκεκριμένη επιλογή, όμως, στενοχώρησε τον Πάνο Μουζουράκη, αφού ήλπιζε πως θα την είχε στη δική του ομάδα…

Ο Λευτέρης Λαέρτης δοκίμασε ξανά, μετά από 10 χρόνια, τις δυνάμεις του στο #TheVoiceGR, ερμηνεύοντας το τραγούδι του Τόλη Βοσκόπουλου «Και ‘σύ θα φύγεις». Ο ίδιος δεν έκρυψε στιγμή την αδυναμία του στην Πάολα, ενώ η χαρά του έγινε απερίγραπτη όταν εκείνη ανέβηκε στη σκηνή για να τραγουδήσουν μαζί.

Ο Ηλίας Κυρίτσης στάθηκε ξανά απέναντι στο όνειρό του, έχοντας περάσει μια τραυματική εμπειρία: για ένα διάστημα είχε χάσει τη φωνή του. Ερμηνεύοντας το τραγούδι του Βασίλη Καρρά «Φαινόμενο», συγκίνησε με την παρουσία του και επέλεξε την Πάολα, αφήνοντας πίσω του τον Πάνο Μουζουράκη.

Μετά την παραπάνω εξέλιξη, ο Πάνος Μουζουράκης δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια. Θέλοντας να αποδείξει ότι τα… φαινόμενα απατούν, δημιούργησε και τραγούδησε το δικό του λαϊκό τραγούδι.

Η Ράνια Πολυχρονάκη ερμήνευσε το τραγούδι «Έπεσε έρωτας» και έκανε τρεις από τους τέσσερις coaches να γυρίσουν τις καρέκλες τους, δίνοντας τη δική τους μάχη για να την κερδίσουν στην ομάδα τους. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διεκδίκησης, ειπώθηκαν και άλλα πράγματα…

Ένας ακόμη διαγωνιζόμενος που ξεχώρισε ήταν ο Κωνσταντίνος Μουράτης. Ερμήνευσε το τραγούδι του Αντώνη Ρέμου «Έλα να με τελειώσεις» και, παρόλο που δεν έβλεπε καλά, λόγω μιας σπάνιας πάθησης, το φως από την καρέκλα της Πάολα το διέκρινε αμέσως!

Η αναζήτηση για την καλύτερη φωνή της Ελλάδας θα συνεχιστεί το Σάββατο 24 και την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στις 21:00, στον ΣΚΑΪ, με δύο νέα, συναρπαστικά επεισόδια των Blind Auditions.