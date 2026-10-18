Μια ξεχωριστή συμμετοχή ξεχώρισε στο «The Voice» το βράδυ της Κυριακής (18 Οκτωβρίου), με τον Άγγελο από τη Θεσσαλονίκη να συνδυάζει δύο μεγάλες αγάπες: την Ιατρική και τη μουσική.

Ο νεαρός διαγωνιζόμενος ταξίδεψε από τη συμπρωτεύουσα για να δοκιμάσει τις φωνητικές του δυνατότητες στο μουσικό talent show του ΣΚΑΪ, παρότι έχει επιλέξει έναν διαφορετικό επαγγελματικό δρόμο. Σπουδάζει Ιατρική και φιλοδοξεί να ακολουθήσει την ειδικότητα της Χειρουργικής, χωρίς όμως να έχει αφήσει πίσω το πάθος του για το τραγούδι.

Στη σκηνή του διαγωνισμού ερμήνευσε το τραγούδι «The Door», κερδίζοντας την προσοχή με την εμφάνισή του. Η προσπάθειά του είχε θετική κατάληξη, καθώς κατάφερε να περάσει στην ομάδα της Έλενας Παπαρίζου.

Ο Άγγελος απέδειξε έτσι πως, παράλληλα με τις σπουδές του και τα όνειρά του στον χώρο της Ιατρικής, θέλει να δώσει μια ευκαιρία και στη μουσική, διεκδικώντας τη δική του πορεία στο «The Voice».