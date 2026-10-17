Το πρώτο επεισόδιο του «DRAGONS’ DEN» τα είχε όλα! Συναρπαστικά life stories, ενδιαφέροντα pitches, δύο μεγάλα deals και επτά Dragons έτοιμους για όλα!

Ήδη από την πρώτη παρουσίαση ο Χάρης Βαφειάς χρειάστηκε να περάσει συνέντευξη από το… avatar του στο πλαίσιο του pitch του Μάριου-Μηνά Κόντη. Ο νέος επιχειρηματίας που χτίζει apps από την ηλικία των 12 ετών, χωρίς να το έχει σπουδάσει, έφτασε με τις επιδόσεις του να είναι καλεσμένος σε ημερίδα του OpenAI στο San Francisco. Η πρότασή του δελέασε τον Λέοντα Γιοχάη και τον Κώστα Χαλκιά. Παρότι δεν οδήγησε σε συμφωνία, άφησε τους Dragons με τη σκέψη πως ίσως το μετανιώσουν…

Το δηλητήριο της μέλισσας και η cruelty free συλλογή του, που παρουσίασε 25χρονος μελισσοκόμος Νικόλας Μίχος, σε συνδυασμό με τους υψηλούς τζίρους κίνησε το ενδιαφέρον της Μαρίας Χατζηστεφανή και του Αντώνη Καράτζη. Οι δύο μαχητικοί Dragons διεκδίκησαν δυναμικά το deal με τον Νικόλα να επιλέγει να προχωρήσει με την «Queen Bee» Μαρία Χατζηστεφανή παραχωρώντας το 33% για 200.000 ευρώ.

Η βιώσιμη μόδα που παρουσίασαν τέσσερις αδελφές ιδρύτριες της Ecocult ζάλισε με τον τζίρο της τους Dragons δεν κατάφεραν όμως να προχωρήσουν σε μία συμφωνία. Ωστόσο είχαν τη συνάντησή τους μετά με το ίνδαλμά τους, τη Μαρία Χατζηστεφανή.

Κάποιες διευκρινίσεις για την πατέντα του προϊόντος του ακύρωσαν τελευταία στιγμή το deal που ψήνονταν με τρεις από τους Dragons, για τον Ιωσήφ Παυλίδη.

Ο Αντώνης Μιχαήλ ζήτησε ένα μικρό ποσό και τον προσωπικό χρόνο ενός από τους Dragons για mentoring. Κατάφερε όμως με την πλατφόρμα διαχείρισης επιχειρήσεων που παρουσίασε να κλείσει συμφωνία με τριπλάσιο ποσό και τρεις Dragons! Ο Κώστας Χαλκιάς ένιωσε μία προσωπική σύνδεση με τον 31χρονο επιχειρηματία, που του θύμισε το δικό του life story και την εποχή που εργάστηκε στην αλιεία, όταν ήταν μόλις 16 ετών.

Η πίστη του στον άνθρωπο που είχε μπροστά του παρέσυρε την πλειοψηφία των Dragons που ζήτησαν να μπουν μαζί του στην επένδυση. Η τελική απόφαση πάρθηκε από τον νεαρό επιχειρηματία ο οποίος δέχτηκε την προσφορά και προχώρησε σε συμφωνία με τους Κώστα Χαλκιά, Αντώνη Καράτζη και Λέοντα Γιοχάη λαμβάνοντας συνολικά 90.000 ευρώ μετρητά και καθοδήγηση από τους Dragons η οποία αποτιμάται στις 610.000 ευρώ, για το 15% της επιχείρησης. Η ιστορία και η δυναμική του Αντώνη Μιχαήλ έκανε τον Σάκη Τανιμανίδη να αναφωνήσει: «Είσαι το Dragons’ Den».

Η Ιωάννα Σιέττου μπήκε δυναμικά στο πλατό περνώντας το μήνυμα πως «τα βιογραφικά πέθαναν» και παρουσιάζοντας τη δική της πλατφόρμα στελέχωσης προσωπικού και ανάπτυξης ταλέντων. Ωστόσο, δεν κατάφερε με το «one woman show» να βρει την ανταπόκριση που ήθελε.

Οι Dragons είναι έτοιμοι για νέες διεκδικήσεις στο επόμενο επεισόδιο του «DRAGONS’ DEN» την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στις 22:10, στον ΣΚΑΪ.