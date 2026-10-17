Ο αγώνας ανάμεσα στον Λεβαδειακό και τον Βόλο ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων το Σάββατο (17/10).

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League και αμφότερες καίγονται για τη νίκη, καθώς βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

12:00 Novasports 6HD WTA 1000 Γουχάν

13:00 Magenta Sport 3 Socca Champions League

13:30 Novasports Extra 3 WTA 1000 Γουχάν

14:00 Magenta Sport 6 Ραφαέλ Χόδαρ – ΝτανιίλΜεντβέντεφΣαγκάη

14:00 Magenta Sport 3 Socca Champions League Ποδόσφαιρο

14:30 Novasports Premier League Έβερτον – Τσέλσι Premier League

14:30 Magenta Sport 2 Γουότφορντ – Τσάρλτον Sky Bet EFL Championship

14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αστέρας Aktor Β – Ζάκυνθος Superbet League 2

15:00 Magenta Sport 3 League Εσπανιόλ – Ατλέτικο Μαδρίτης LaLiga

15:00 Magenta Sport 3 Socca Champions League Ποδόσφαιρο

15:00 ΣΠΟΡ FM TV1 ΑΕΚ – Μύκονος Betsson GBL

16:00 Magenta Sport 1 Βενέτσια – Νάπολι Serie A

16:00 ΣΠΟΡ FM TV2 Κολοσσός – ΠΑΟΚ Stoiximan GBL

16:30 Novasports Extra 2 Έλβερσμπεργκ – Άουγκσμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports Extra 1 Βέρντερ Βρέμης – Πάντερμπορν Bundesliga

16:30 Novasports 6HD Σάλκε – Μάιντς Bundesliga

16:30 Novasports 5HD Αμβούργο – Στουτγκάρδη Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Ουνιόν Βερολίνου – Ντόρτμουντ Bundesliga

17:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Ίπσουιτς Premier League

17:00 Novasports Start Φούλαμ – Χαλ Premier League

17:00 Novasports 4HD Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ Premier League

17:00 Novasports 2HD Λεβαδειακός – Βόλος Elabet Super League

17:00 Magenta Sport 2 Νόριτς – Πόρτσμουθ Sky Bet EFL Championship

17:00 ΣΠΟΡ FM TV4 Δόξα Λευκάδας – Προμηθέας Πάτρας GBL 2026-27

17:00 ΣΠΟΡ FM TV3 Ηρακλής – Καρδίτσα Ιαπωνική Stoiximan GBL

17:15 Magenta Sport 4 League Βιγιαρεάλ – Έλτσε LaLiga

17:30 Novasports 1HD Ντεν Χάαγκ – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie

17:30 ΣΠΟΡ FM TV1 Άρης – Μαρούσι Stoiximan GBL

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Θέτιδα Βούλας – Πανιώνιος ΓΣΣ Α1 Γυναικών Volley League

19:00 Magenta Sport 1 Μπολόνια – Ίντερ Serie A

19:00 Mega News Ολυμπιακός – Νετλαν EHF European League

19:30 Novasports Premier League Νιούκαστλ – Άστον Βίλα Premier League

19:30 Novasports Prime Μπάγερν Μονάχου – Λειψία Bundesliga

19:30 Magenta Sport 3 League Μπέτις – Μπαρτσελόνα LaLiga

21:00 Novasports Start Τέλσταρ – Φέγενορντ Eredivisie

21:30 Novasports 2HD Ανόβερο – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga 2

21:45 Magenta Sport 1 Ρόμα – Τζένοα Serie A

22:00 Magenta Sport 3 League Βαλένθια – Μπιλμπάο LaLiga

22:00 Magenta Sport 2 Νταντί – Ρέιντζερς Scottish Premiership

22:30 Magenta Sport 4 Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιραϊς – Ατλάντα Ντριμ WNBA Finals