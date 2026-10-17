Ο αγώνας ανάμεσα στον Λεβαδειακό και τον Βόλο ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων το Σάββατο (17/10).
Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League και αμφότερες καίγονται για τη νίκη, καθώς βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
12:00 Novasports 6HD WTA 1000 Γουχάν
13:00 Magenta Sport 3 Socca Champions League
13:30 Novasports Extra 3 WTA 1000 Γουχάν
14:00 Magenta Sport 6 Ραφαέλ Χόδαρ – ΝτανιίλΜεντβέντεφΣαγκάη
14:00 Magenta Sport 3 Socca Champions League Ποδόσφαιρο
14:30 Novasports Premier League Έβερτον – Τσέλσι Premier League
14:30 Magenta Sport 2 Γουότφορντ – Τσάρλτον Sky Bet EFL Championship
14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αστέρας Aktor Β – Ζάκυνθος Superbet League 2
15:00 Magenta Sport 3 League Εσπανιόλ – Ατλέτικο Μαδρίτης LaLiga
15:00 Magenta Sport 3 Socca Champions League Ποδόσφαιρο
15:00 ΣΠΟΡ FM TV1 ΑΕΚ – Μύκονος Betsson GBL
16:00 Magenta Sport 1 Βενέτσια – Νάπολι Serie A
16:00 ΣΠΟΡ FM TV2 Κολοσσός – ΠΑΟΚ Stoiximan GBL
16:30 Novasports Extra 2 Έλβερσμπεργκ – Άουγκσμπουργκ Bundesliga
16:30 Novasports Extra 1 Βέρντερ Βρέμης – Πάντερμπορν Bundesliga
16:30 Novasports 6HD Σάλκε – Μάιντς Bundesliga
16:30 Novasports 5HD Αμβούργο – Στουτγκάρδη Bundesliga
16:30 Novasports 3HD Ουνιόν Βερολίνου – Ντόρτμουντ Bundesliga
17:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Ίπσουιτς Premier League
17:00 Novasports Start Φούλαμ – Χαλ Premier League
17:00 Novasports 4HD Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ Premier League
17:00 Novasports 2HD Λεβαδειακός – Βόλος Elabet Super League
17:00 Magenta Sport 2 Νόριτς – Πόρτσμουθ Sky Bet EFL Championship
17:00 ΣΠΟΡ FM TV4 Δόξα Λευκάδας – Προμηθέας Πάτρας GBL 2026-27
17:00 ΣΠΟΡ FM TV3 Ηρακλής – Καρδίτσα Ιαπωνική Stoiximan GBL
17:15 Magenta Sport 4 League Βιγιαρεάλ – Έλτσε LaLiga
17:30 Novasports 1HD Ντεν Χάαγκ – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie
17:30 ΣΠΟΡ FM TV1 Άρης – Μαρούσι Stoiximan GBL
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Θέτιδα Βούλας – Πανιώνιος ΓΣΣ Α1 Γυναικών Volley League
19:00 Magenta Sport 1 Μπολόνια – Ίντερ Serie A
19:00 Mega News Ολυμπιακός – Νετλαν EHF European League
19:30 Novasports Premier League Νιούκαστλ – Άστον Βίλα Premier League
19:30 Novasports Prime Μπάγερν Μονάχου – Λειψία Bundesliga
19:30 Magenta Sport 3 League Μπέτις – Μπαρτσελόνα LaLiga
21:00 Novasports Start Τέλσταρ – Φέγενορντ Eredivisie
21:30 Novasports 2HD Ανόβερο – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga 2
21:45 Magenta Sport 1 Ρόμα – Τζένοα Serie A
22:00 Magenta Sport 3 League Βαλένθια – Μπιλμπάο LaLiga
22:00 Magenta Sport 2 Νταντί – Ρέιντζερς Scottish Premiership
22:30 Magenta Sport 4 Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιραϊς – Ατλάντα Ντριμ WNBA Finals