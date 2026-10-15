Οι ευρωπαϊκοί αγώνες των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΟΦΗ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Πέμπτη (15/10).
Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν εκτός έδρας τη Μαρσέιγ για τη 2η αγωνιστική του Europa League, ενώ οι Κρητικοί κοντράρονται με τη Ρεν στη Γαλλία.
Όσο για τους «πράσινους», υποδέχονται τη Μπόρατς Μπάνια Λούκα για την πρεμιέρα του Europa Conference League.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
13:00 Magenta Sport 6 Αλεξάντερ Ζβέρεφ – Άλεξ ντε Μινόρ Σαγκάη
16:00 Novasports 6HD WTA 1000 Γουχάν
19:45 Magenta Sport 9 Σάλτσμπουργκ – Μίλαν UEFA Europa League
19:45 Magenta Sport 8 Λιόν – Κρίσταλ Πάλας UEFA Europa League
19:45 Magenta Sport 7 Τσέλιε – Ομόνοια UEFA Europa League
19:45 Magenta Sport 6 Λεχ Πόζναν – Λεβερκούζεν UEFA Europa League
19:45 Magenta Sport 3 Παναθηναϊκός – Μπόρατς UEFA Conference League
20:45 Novasports 4HD Φενέρμπαχτσε – Παρτίζαν EuroLeague
21:30 Novasports Start Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ EuroLeague
21:30 Novasports 5HD Αρμάνι Μιλάνο – Ντουμπάι EuroLeague
22:00 Novasports Prime Ρεάλ Μαδρίτης – Βιλερμπάν EuroLeague
22:00 Magenta Sport 5 Ρεν – ΟΦΗ UEFA Europa League
22:00 Magenta Sport 4, ANT1 Μαρσέιγ – Ολυμπιακός UEFA Europa League
22:00 Magenta Sport 9 Αταλάντα – Πάφος UEFA Conference League
22:00 Magenta Sport 8 Χόφενχαϊμ – Μπεσίκτας UEFA Europa League
22:00 Magenta Sport 7 Θέλτα – Γιουβέντους UEFA Europa League
22:00 Magenta Sport 6 Μπενφίκα – Σέλτικ UEFA Europa League
22:00 Magenta Sport 3 Μπράιτον – Κάουνο Ζαλγκίρις UEFA Conference League