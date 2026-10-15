Οι ευρωπαϊκοί αγώνες των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΟΦΗ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Πέμπτη (15/10).

Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν εκτός έδρας τη Μαρσέιγ για τη 2η αγωνιστική του Europa League, ενώ οι Κρητικοί κοντράρονται με τη Ρεν στη Γαλλία.

Όσο για τους «πράσινους», υποδέχονται τη Μπόρατς Μπάνια Λούκα για την πρεμιέρα του Europa Conference League.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:00 Magenta Sport 6 Αλεξάντερ Ζβέρεφ – Άλεξ ντε Μινόρ Σαγκάη

16:00 Novasports 6HD WTA 1000 Γουχάν

19:45 Magenta Sport 9 Σάλτσμπουργκ – Μίλαν UEFA Europa League

19:45 Magenta Sport 8 Λιόν – Κρίσταλ Πάλας UEFA Europa League

19:45 Magenta Sport 7 Τσέλιε – Ομόνοια UEFA Europa League

19:45 Magenta Sport 6 Λεχ Πόζναν – Λεβερκούζεν UEFA Europa League

19:45 Magenta Sport 3 Παναθηναϊκός – Μπόρατς UEFA Conference League

20:45 Novasports 4HD Φενέρμπαχτσε – Παρτίζαν EuroLeague

21:30 Novasports Start Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ EuroLeague

21:30 Novasports 5HD Αρμάνι Μιλάνο – Ντουμπάι EuroLeague

22:00 Novasports Prime Ρεάλ Μαδρίτης – Βιλερμπάν EuroLeague

22:00 Magenta Sport 5 Ρεν – ΟΦΗ UEFA Europa League

22:00 Magenta Sport 4, ANT1 Μαρσέιγ – Ολυμπιακός UEFA Europa League

22:00 Magenta Sport 9 Αταλάντα – Πάφος UEFA Conference League

22:00 Magenta Sport 8 Χόφενχαϊμ – Μπεσίκτας UEFA Europa League

22:00 Magenta Sport 7 Θέλτα – Γιουβέντους UEFA Europa League

22:00 Magenta Sport 6 Μπενφίκα – Σέλτικ UEFA Europa League

22:00 Magenta Sport 3 Μπράιτον – Κάουνο Ζαλγκίρις UEFA Conference League