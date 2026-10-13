Οι αγώνες Παρτιζάν – Παναθηναϊκός και Βαλένθια – Ολυμπιακός για την 5η αγωνιστική της Euroleague ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τρίτη (13/10).

Οι «πράσινοι» είναι στην κορυφή με 4-0 και θέλουν να συνεχίσουν αήττητοι, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» είναι στο 3-1 μετά την ήττα από τη Βίρτους Μπολόνια.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:00 Magenta Sport 6 Αλεξάντερ Ζβέρεφ – Αλεξάντερ Μπουμπλίκ Σαγκάη

15:00 Magenta Sport 6 Ουµπέρ Χούρκατς – Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φόκινα Σαγκάη

16:00 Novasports 6HD WTA 1000 Γουχάν

19:00 Novasports Prime Λιετκαμπέλις – ΠΑΟΚ EuroCup

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Αθήνα Futsal Super League

19:45 Magenta Sport 3 Σαμπάχ – Σλάβια Πράγας UEFA Champions League

19:45 Magenta Sport 2 Λανς – Σπόρτινγκ Λισαβόνας UEFA Champions League

20:45 Novasports Start Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας EuroLeague

21:00 Novasports 3HD Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας EuroLeague

21:00 Magenta Sport 4 Βαρέζε – Περιστέρι FIBA Basketball Champions League

21:00 ΣΠΟΡ FM TV3 Φρίμπουργκ – Μύκονος Betsson BC FIBA Europe Cup

21:30 Novasports 6HD Μπαρτσελόνα – Μακάμπι Τελ Αβίβ EuroLeague

21:30 Novasports 5HD Αρμάνι Μιλάνο – Ρεάλ Μαδρίτης EuroLeague

21:30 Novasports 4HD Παρτίζαν – Παναθηναϊκός EuroLeague

21:30 Novasports 2HD Μπασκόνια – Ντουμπάι EuroLeague

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αγγλία – Ελλάδα Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών

22:00 Novasports Prime Βαλένθια – Ολυμπιακός EuroLeague

22:00 Magenta Sport 5 Γαλατασαράι – Μπαρτσελόνα UEFA Champions League

22:00 Magenta Sport 9 Λειψία – PSV Αϊντχόφεν UEFA Champions League

22:00 Magenta Sport 8 Βιγιαρεάλ – Νάπολι UEFA Champions League

22:00 Magenta Sport 7 Βίκινγκ – Μπάγερν Μονάχου UEFA Champions League

22:00 Magenta Sport 6 Ίντερ – Κλαμπ Μπριζ UEFA Champions League

22:00 Magenta Sport 3 Άρσεναλ – Λιλ UEFA Champions League

22:00 Magenta Sport 2 Ατλέτικο Μαδρίτης – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ UEFA Champions League