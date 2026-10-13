Το 14ο επεισόδιο της νέας δραματικής σειράς του MEGA, «Δύο μαύρα πουκάμισα», απόψε, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, στις 22:00.

Ο Μανούσος σκέφτεται ασταμάτητα τη Μαρκέλλα, η οποία προσπαθεί να ξεμπερδέψει με τον Μιχάλη. Η Δέσπω αναγκάζει τον Παυλή να ανοίξει μία πληγή σαράντα χρόνων. Η Ρίτα στήνει στη Μυρτώ μία επικίνδυνη παγίδα.

Επεισόδιο 14 (Τρίτη 13 Οκτωβρίου)

Η Μαρκέλλα προσπαθεί να ξεμπερδέψει με τον Μιχάλη, όμως εκείνος τη γυρίζει ξανά στο ίδιο αδιέξοδο. Ο Μανούσος, από την άλλη, τη σκέφτεται ασταμάτητα, ενώ ένα απρόσμενο πρόσωπο εμφανίζεται στο γραφείο του. Η Δέσπω αναγκάζει τον Παυλή να ανοίξει μια πληγή σαράντα χρόνων, ο Φίλιππος καταλαβαίνει πως κάποιος τον έχει βάλει στο μάτι και η Ρίτα στήνει στη Μυρτώ μια παγίδα, που μπορεί να αποβεί μοιραία. Κι ενώ όλα μοιάζουν σαν ένα καζάνι που βράζει, μια αλήθεια που κανείς δεν περιμένει να ειπωθεί, απειλεί να αλλάξει τα πάντα.

Δείτε το trailer του αποψινού επεισοδίου της σειράς «Δύο Μαύρα Πουκάμισα»: