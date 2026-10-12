Απόψε στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Νίκο Μέλλο, τον ανατρεπτικό «Θωμά» από τη νέα σειρά του ANT1 «Κρίνο και Αγκάθι».

Ο ταλαντούχος ηθοποιός μιλάει για τον ρόλο του, χαρακτηρίζοντάς τον απρόβλεπτο, αλλά και καλό. Αναφέρεται στη γενιά του, λέγοντας πως έχει στερηθεί τη χαρά και έχει ενοχές για τα πάντα. Σε προσωπικό επίπεδο, εξομολογείται τη μάχη του με τον καρκίνο και αποκαλύπτει πως δημοσιοποίησε το πρόβλημα για να «ξορκίσει το κακό» και για να ευχαριστήσει δημόσια τους δικούς του ανθρώπους, που στάθηκαν δίπλα του. Με αισιοδοξία παραδέχεται πως αυτή η περιπέτεια τον έκανε να συνειδητοποιήσει τη δύναμη που έκρυβε μέσα του. Τέλος, ο Νίκος Μέλλος μοιράζεται τον ενθουσιασμό του για τη συμμετοχή του στην παράσταση «Συρανό», η οποία παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα στο Θέατρο Ακροπόλ.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο αποψινό «The 2Night Show» και τον έμπειρο πολιτικό και δικαστικό συντάκτη Δημήτρη Γιαννακόπουλο, στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη.Ο «παλιάς κοπής» ρεπόρτερ γυρίζει τον χρόνο πίσω στο ξεκίνημά του, το 1989, και περιγράφει την πορεία του μέχρι σήμερα. Παρόλο που ανέλαβε θέσεις αρχισυντάκτη και διευθυντή, παραδέχεται πως οι διοικητικοί ρόλοι δεν του άρεσαν, καθώς προτιμούσε πάντα τη μάχη του δρόμου. Μιλάει για τις σκληρές εικόνες του ρεπορτάζ και τις επαφές που είχε με ηχηρά ονόματα της νύχτας, ξεκαθαρίζοντας πως δεν τον έμπλεξαν ποτέ στις δουλειές τους. Θυμάται με συγκίνηση τον Γιώργο Μαζωνάκη, αποκαλύπτοντας τον λόγο που χόρεψε ζεϊμπέκικο στην κηδεία του. Μοιράζεται απίστευτα παρασκήνια στις δηλώσεις τύπου, όπως την εποχή των μνημονίων που έβαλε τρικλοποδιά σε βουλευτή για μία δήλωση. Τέλος, εξηγεί γιατί επιμένει στον παραδοσιακό τρόπο γραφής με στυλό και χαρτί ακολουθώντας το ρητό «τα γραπτά μένουν».

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου φιλοξενεί στο «The 2Night Show» και τον Mohamed Abbou, τον δημοφιλή Τυνήσιο TikToker, που έχει γίνει viral σατιρίζοντας την ελληνική καθημερινότητα.Ο αυθόρμητος δημιουργός εξηγεί πως ήρθε στην Ελλάδα ως ερωτικός μετανάστης. Παραδέχεται με άφθονο χιούμορ πως οι δύο λαοί έχουν πάρα πολλά κοινά στοιχεία. Αποκαλύπτει, μάλιστα, πως το πρώτο πράγμα που του έκανε τεράστια εντύπωση στη χώρα μας ήταν ο τρόπος που παρκάρουν οι Έλληνες. Αναφερόμενος στα βίντεό του, ξεκαθαρίζει πως δεν προετοιμάζεται ποτέ και λειτουργεί εντελώς αυθόρμητα. Η συνάντησή του με τον Γρηγόρη επιφυλλάσει πολλές εκπλήξεις, αφού του έφερε να δοκιμάσει από πατσά μέχρι υποβρύχιο, ενώ η βραδιά κλείνει με μία ξεκαρδιστική μονομαχία στο αγαπημένο παιχνίδι «Μπλόφα».

Δείτε το trailer: