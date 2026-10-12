Το 13ο επεισόδιο της νέας δραματικής σειράς του MEGA, «Δυο μαύρα πουκάμισα», απόψε, στις 22:00.

Ένα παθιασμένο φιλί φέρνει πιο κοντά τον Μανούσο και τη Μαρκέλλα, αλλά λίγο μετά απομακρύνονται ξανά. Την ίδια στιγμή, ο Σήφης παίρνει μία απόφαση που θα περιπλέξει τα πάντα!

Επεισόδιο 13

Τι κρύβει τελικά η Μαρκέλλα και γιατί ο Μανούσος δεν μπορεί να την εμπιστευτεί όσο κι αν τη θέλει; Ένα παθιασμένο φιλί τους φέρνει πιο κοντά από ποτέ, όμως ένα τηλεφώνημα, τα λουλούδια ενός άλλου άντρα και ένας εκρηκτικός καβγάς, τους απομακρύνουν ξανά. Τα βλέμματα, οι σιωπές και οι αντιδράσεις της Μαρκέλλας μπερδεύουν τον Μανούσο, που αρχίζει να αμφιβάλλει για όλα. Την ίδια ώρα, η Ρίτα μπλέκει επικίνδυνα τον Μιχάλη, ο Παυλής πιέζεται να αποκαλύψει ένα παλιό μυστικό κι ο Φίλιππος μένει άφωνος μπροστά σε μια δυσάρεστη έκπληξη. Και ενώ όλα μοιάζουν έτοιμα να εκραγούν, ο Σήφης παίρνει μια απόφαση που θα περιπλέξει τα πάντα.

Δείτε το trailer του αποψινού επεισοδίου: