Στο νέο επεισόδιο της σειράς «Μπλε Ώρες», απόψε στις 21:00, ο Πέτρος και ο Άγγελος συγκρούονται και πάλι, αυτή τη φορά με αφορμή τον τρίτο αδερφό. Ο Άγγελος τον καλοδέχεται ενώ ο Πέτρος φοβάται ότι θα βάλει χέρι στην περιουσία. Παράλληλα, μια δολοφονία στη Σκιάθο φέρνει νέα καταιγίδα στην οικογένεια Αντωνιάδη.

Ο Άγγελος (Βαγγέλης Κακουριώτης) είναι ενθουσιασμένος από τη γνωριμία του αδελφού του και τον καλεί σε γεύμα με τη Στέλλα (Νόνη Ιωαννίδου) να νιώθει ευτυχισμένη. Η Έρικα (Έλενα Σάββα) είναι έτοιμη να κλείσει συμφωνία με τον Σπύρο Νικολάου (Θανάσης Δρακόπουλος) και κάνει μια δελεαστική επιχειρηματική πρόταση στον Φίλιππο (Ιεροκλής Μιχαηλίδης), που την σκέφτεται σοβαρά. Η Κορίνα (Βάσια Παναγοπούλου), με μια έξυπνη κίνηση, προσπαθεί να εδραιώσει την θέση της Ολυμπίας (Έλενα Πιερίδου) στην εταιρεία. Η Μάρθα (Ελευθερία Κοντογιώργη), ενθουσιασμένη με το Πήλιο, συσφίγγει τις σχέσεις της με την Ελένη (Βάνα Μπάρμπα) και την Εύα (Ιζαμπέλλα Φούλοπ). Ο Πέτρος (Γιάννης Ποιμενίδης), κρυφά από τον Άγγελο, κρατάει το σπίτι που είχε με την Εύα. Ο Φίλιππος έχει ραντεβού με την Έρικα, αλλά αυτή δεν εμφανίζεται. Ο Σταύρος (Πασχάλης Τσαρούχας) υφίσταται τον καημό του Γιάννη (Πάνος Μπακανδρέας) με τη Νίκη (Ευφροσύνη Κουτσουβέρη). Η Αγγελική (Χαριτίνη Ηλιάδου) ανακαλύπτει το πτώμα της Έρικας και την υπόθεση αναλαμβάνει, λόγω ανωτέρας βίας, ο Σταύρος που πάει στην Σκιάθο. Ο Ανδρέας (Κώστας Αποστολάκης) ζητάει επανασύνδεση με την Ελένη αλλά η απάντησή της τον προσγειώνει απότομα. Την ώρα που το γεύμα με τον χαμένο γιο της Στέλλας στέφεται με επιτυχία, ο Φίλιππος Αντωνιάδης μπαίνει σοβαρά στο κάδρο των υπόπτων για τη δολοφονία της Έρικας.

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