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Στο νέο επεισόδιο της σειράς «Μπλε Ώρες», απόψε στις 21:00, ο Πέτρος και ο Άγγελος συγκρούονται και πάλι, αυτή τη φορά με αφορμή τον τρίτο αδερφό. Ο Άγγελος τον καλοδέχεται ενώ ο Πέτρος φοβάται ότι θα βάλει χέρι στην περιουσία. Παράλληλα, μια δολοφονία στη Σκιάθο φέρνει νέα καταιγίδα στην οικογένεια Αντωνιάδη.

Ο Άγγελος (Βαγγέλης Κακουριώτης) είναι ενθουσιασμένος από τη γνωριμία του αδελφού του και τον καλεί σε γεύμα με τη Στέλλα (Νόνη Ιωαννίδου) να νιώθει ευτυχισμένη. Η Έρικα (Έλενα Σάββα) είναι έτοιμη να κλείσει συμφωνία με τον Σπύρο Νικολάου (Θανάσης Δρακόπουλος) και κάνει μια δελεαστική επιχειρηματική πρόταση στον Φίλιππο (Ιεροκλής Μιχαηλίδης), που την σκέφτεται σοβαρά. Η Κορίνα (Βάσια Παναγοπούλου), με μια έξυπνη κίνηση, προσπαθεί να εδραιώσει την θέση της Ολυμπίας (Έλενα Πιερίδου) στην εταιρεία. Η Μάρθα (Ελευθερία Κοντογιώργη), ενθουσιασμένη με το Πήλιο, συσφίγγει τις σχέσεις της με την Ελένη (Βάνα Μπάρμπα) και την Εύα (Ιζαμπέλλα Φούλοπ). Ο Πέτρος (Γιάννης Ποιμενίδης), κρυφά από τον Άγγελο, κρατάει το σπίτι που είχε με την Εύα. Ο Φίλιππος έχει ραντεβού με την Έρικα, αλλά αυτή δεν εμφανίζεται. Ο Σταύρος (Πασχάλης Τσαρούχας) υφίσταται τον καημό του Γιάννη (Πάνος Μπακανδρέας) με τη Νίκη (Ευφροσύνη Κουτσουβέρη). Η Αγγελική (Χαριτίνη Ηλιάδου) ανακαλύπτει το πτώμα της Έρικας και την υπόθεση αναλαμβάνει, λόγω ανωτέρας βίας, ο Σταύρος που πάει στην Σκιάθο. Ο Ανδρέας (Κώστας Αποστολάκης) ζητάει επανασύνδεση με την Ελένη αλλά η απάντησή της τον προσγειώνει απότομα. Την ώρα που το γεύμα με τον χαμένο γιο της Στέλλας στέφεται με επιτυχία, ο Φίλιππος Αντωνιάδης μπαίνει σοβαρά στο κάδρο των υπόπτων για τη δολοφονία της Έρικας.

Μπλε Ώρες
Μπλε Ώρες
Μπλε Ώρες
Μπλε Ώρες
Μπλε Ώρες
Μπλε Ώρες
Μπλε Ώρες
Μπλε Ώρες
Μπλε Ώρες

Δείτε αποκλειστικό sneak preview:

Δείτε το trailer: