Ο αγώνας ΠΑΟΚ – Καλαμάτα ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Δευτέρα (12/10).
Είναι το παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώνεται η 6η αγωνιστική και αν ο «δικέφαλος του βορρά» πάρει τη νίκη θα πιάσει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της βαθμολογίας.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
14:30 Magenta Sport 6 ATP Masters 1000 2026 Σανγκάη
14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος – ΠΑΟΚ Β Superbet League 2
16:30 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Γουχάν
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αθηναϊκός – ΧΑΝΘ Handball Premier
18:00 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Καλαμάτα Stoiximan Super League
18:00 MEGA Ολυμπιακός – ΑΕΚ Handball Premier
19:30 Magenta Sport 2 Αταλάντα – Βενέτσια Serie A
20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαχητές Πειραματικό – Σοφάδες Elite League
21:45 Magenta Sport 1 Τορίνο – Ουντινέζε Serie A
22:00 Novasports Premier League Κόβεντρι – Νιούκαστλ Premier League
22:00 Magenta Sport 3 League Λεβάντε – Σεβίλλη LaLiga
22:15 Magenta Sport 2 Φαμαλικάο – Αλβέρκα Liga Portugal