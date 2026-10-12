Ο αγώνας ΠΑΟΚ – Καλαμάτα ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Δευτέρα (12/10).

Είναι το παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώνεται η 6η αγωνιστική και αν ο «δικέφαλος του βορρά» πάρει τη νίκη θα πιάσει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της βαθμολογίας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

14:30 Magenta Sport 6 ATP Masters 1000 2026 Σανγκάη

14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος – ΠΑΟΚ Β Superbet League 2

16:30 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Γουχάν

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αθηναϊκός – ΧΑΝΘ Handball Premier

18:00 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Καλαμάτα Stoiximan Super League

18:00 MEGA Ολυμπιακός – ΑΕΚ Handball Premier

19:30 Magenta Sport 2 Αταλάντα – Βενέτσια Serie A

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαχητές Πειραματικό – Σοφάδες Elite League

21:45 Magenta Sport 1 Τορίνο – Ουντινέζε Serie A

22:00 Novasports Premier League Κόβεντρι – Νιούκαστλ Premier League

22:00 Magenta Sport 3 League Λεβάντε – Σεβίλλη LaLiga

22:15 Magenta Sport 2 Φαμαλικάο – Αλβέρκα Liga Portugal