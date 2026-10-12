Σήμερα στις 17:20, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τρεις νέους πωλητές με τα ξεχωριστά αντικείμενά τους.

Η Δώρα δήλωσε συμμετοχή στο «Cash or Trash» έχοντας ένα μεγάλο όνειρο: να βρεθεί μαζί με τον πατέρα της στην αγαπημένη τους τηλεοπτική εκπομπή. Η ζωή, όμως, είχε άλλα σχέδια και σήμερα η πωλήτρια βρίσκεται μόνη απέναντι στους αγοραστές, θέλοντας να εκπληρώσει μια βαθύτερη επιθυμία του μπαμπά της. Η ιστορία της Δώρας αποτελεί μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχουν εκτυλιχθεί στο «Cash or Trash».

Ο Κώστας είναι η προσωποποίηση του ρητού «ο επιμένων νικά». Ο αγρότης με καταγωγή από τη Μυτιλήνη επιστρέφει για δεύτερη φορά στο Cash or Trash, με την ελπίδα να συναντήσει την αγαπημένη του αγοράστρια, η οποία τον εμπνέει και παραμένει φανατικός τηλεθεατής της εκπομπής, αλλά και συλλέκτης. Με την Ιόλη Χιωτίνη ανάμεσα στους αγοραστές, όλα είναι πιθανά να συμβούν στον Κώστα σε αυτή τη δημοπρασία.

Ο Γιάννης φέρνει ένα από τα πιο σπάνια αντικείμενα που έχουν παρουσιαστεί στο Cash Or Trash. Η ιστορία του αντικειμένου ξεκινά από τις πρώτες κινηματογραφικές αίθουσες της Ελλάδας και φτάνει σήμερα στο δωμάτιο εκτίμησης της εκπομπής. Ο Θάνος Λούδος αντικρίζει για πρώτη φορά ένα περιστροφικό μηχάνημα διαφημίσεων και δεν μπορεί να κρύψει τον ενθουσιασμό του.

Δείτε το trailer: