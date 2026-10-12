Με αφορμή την πρεμιέρα του «The Voice», ο Γιάννης Βαρδής προχώρησε σε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, εκφράζοντας τον προβληματισμό του για την επιστροφή του μουσικού talent show στη μικρή οθόνη.

Ο γνωστός τραγουδιστής αναφέρθηκε στο χαρούμενο και διασκεδαστικό ύφος που χαρακτήριζε ανέκαθεν το πρόγραμμα, θέτοντας το ερώτημα αν είναι πολύ νωρίς για να επιστρέψει σε αυτούς τους ρυθμούς. Παράλληλα, αναρωτήθηκε αν η παραγωγή θα έπρεπε να αφήσει να περάσει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μετά το αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη, εκτιμώντας πως το κλίμα στα γυρίσματα ενδέχεται να είναι αμήχανο.

Το μήνυμα του Γιάννη Βαρδή

«Σήμερα ξεκίνησε το “Voice”. Πάντα μ’ άρεσε το “Voice”. Και φέτος καλό θα είναι. Και κάποιος θα πει η ζωή συνεχίζεται. Το δέχομαι. Αλλά μήπως είναι λίγο νωρίς; Το “Voice” στα μάτια μου ήταν ανέκαθεν ένα χαρούμενο project. Διασκεδαστικό και χαρούμενο. Μπορεί τόσο σύντομα να γίνει χαρούμενο; Μήπως μετά το αφιέρωμα στον Μαζωνάκη έπρεπε η παραγωγή να αφήσει ένα διάστημα μέχρι να ξεκινήσει τα γυρίσματα; Εγώ πιστεύω πως όλοι θα είναι μαγκωμένοι», σημείωσε ο Γιάννης Βαρδής.