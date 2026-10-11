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Το ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Κυριακή (11/10).

Οι δύο ομάδες κοντράρονται στο Καραϊσκάκη, με τους «πράσινους» να είναι στην 1η θέση και τους «ερυθρόλευκους» να βρίσκονται στο -5.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:00 ΣΠΟΡ FM TV1 Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου Stoiximan GBL

13:00 Superbet YouTube Channel Ελλάς Σύρου – Νίκη Βόλου Superbet League 2 2026 – 27

13:15 Novasports Start Ουτρέχτη – Βίλεμ Eredivisie

13:30 Magenta Sport 1 Κόμο – Ρόμα Serie A

14:00 Magenta Sport 8 Σαουθάμπτον – Πόρτσμουθ EFL Championship

14:00 Magenta Sport 3 Μάδεργουελ – Σέλτικ Scottish Premiership

14:30 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Πεκίνο

14:30 Novasports 4HD Χέρτα Βερολίνου – Γκρόιτερ Φιρτ Bundesliga 2

14:30 Novasports 3HD Μπόχουμ – Αρμίνια Μπίλεφελντ Bundesliga 2

14:30 Magenta Sport 6 ATP Masters 1000 2026 Σανγκάη (Κυρίως Ταμπλό)

14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρκό – ΑΕΛ Novibet Superbet League 2

15:00 Magenta Sport 3 League Έλτσε – Θέλτα LaLiga

15:00 ANT1, ΑΝΤ1+ Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026 Race Μηχανοκίνητα

15:15 Star Κεντρικής Ελλάδας ΕΑ Προμηθέας 2014 – ΣΚ Σύλλας Λ. Αιδηψού National League 1

16:00 Novasports Premier League Κρίσταλ Πάλας – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League

16:00 Novasports Prime Χαλ – Έβερτον Premier League

16:00 Magenta Sport 1 Λάτσιο – Μόντσα Serie A

16:00 Magenta Sport 2 Λέτσε – Μπολόνια Serie A

16:30 Novasports Start Κολωνία – Γκλάντμπαχ Bundesliga

17:00 Magenta Sport 1 League Κηφισιά Tutu Deals – Παναιτωλικός Stoiximan Super League

17:00 ΣΚΑΪ Ηρακλής – Λεβαδειακός Stoiximan Super League

17:15 Magenta Sport 4 League Ρεάλ Σοσιεδάδ – Ντεπορτίβο λα Κορούνια LaLiga

18:00 Magenta Sport 8 Τουρκ Τέλεκομ – Μπεσίκτας Turkish Basketball Super League

18:00 Magenta Sport 3 Ανόρθωση – Πάφος Cyprus League

18:30 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι Premier League

18:30 Novasports 3HD Φράιμπουργκ – Σάλκε Bundesliga

19:00 Novasports Prime Άρης – Βόλος Elabet Stoiximan Super League

19:00 Magenta Sport 1 Σασουόλο – Μίλαν Serie A

19:30 Magenta Sport 3 League Μπέτις – Οσασούνα LaLiga

20:00 Magenta Sport 4 Μπαρτσελόνα – Βαλένθια ACB Liga Endesa

20:00 Magenta Sport 2 Μπενφίκα – Βιτόρια Γκιμαράες Liga Portugal

21:00 Magenta Sport 1 League Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Stoiximan Super League

21:45 Magenta Sport 1 Κάλιαρι – Γιουβέντους Serie A

22:00 Magenta Sport 3 League Ρασίνγκ Σανταντέρ – Βαλένθια LaLiga