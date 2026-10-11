«Τα Φαντάσματα», η κωμική σειρά, που αγαπήσατε και έγινε συνήθεια, επέστρεψε στο Star πιο ανατρεπτική από ποτέ, με τον δεύτερο κύκλο δέκα ξεκαρδιστικών επεισοδίων.

Η Μαρίνα πληροφορείται ότι θα γίνει μια συγκέντρωση παλιών συμμαθητών από το σχολείο της. Όταν το λέει στον Χάρη, εκείνος ταράζεται, διότι υποθέτει πως στη συνάντηση θα βρίσκεται και ο Καλαποθαράκης, ο οποίος ήταν περίφημος αθλητής, ξακουστός στο σχολείο και είχε σχέση με τη γυναίκα του, όσο ήταν συμμαθητές.

Έτσι, ο Χάρης ξεκινάει διάφορες φυσικές δραστηριότητες, με σκοπό να της αποδείξει ότι είναι και ο ίδιος σημαντικός αθλητής και να την εντυπωσιάσει. Ο Γεράσιμος εκμυστηρεύεται στη Μαρίνα ότι πέθανε στη διάρκεια μιας ένοπλης μονομαχίας για τα μάτια μιας όμορφης γυναίκας. Όμως, ο Βαγγέλης, η Θεοφανία και η Μπήλιω, που ήταν παρόντες στον θάνατό του, θυμούνται τα γεγονότα λίγο διαφορετικά.

Ο διάχυτος ρομαντισμός του Γεράσιμου αναστατώνει τη Μαρίνα, η οποία συνειδητοποιεί ότι ο Χάρης είναι εντελώς διαφορετικός και νιώθει λίγο απογοητευμένη. Εκείνος, προκειμένου να μην τη συνοδεύσει στη συγκέντρωση, προσποιείται τον άρρωστο και εκείνη του φέρεται πολύ γλυκά και του λέει πως τον αγαπάει. Ύστερα από αυτό, ο Χάρης καταλήγει να της κάνει καντάδα…

Δείτε το trailer του 2ου επεισοδίου:

Guests: Γιάννης Λατουσάκης, Δημήτρης Τσίκλης, Χριστίνα Μαθιουλάκη