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Ο αγώνας της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων το Σάββατο (10/10).

Η Stoiximan Super League αρχίζει ξανά μετά τη διακοπή λόγω εθνικών ομάδων και η πρωταθλήτρια Ένωση έχει δύσκολο έργο κόντρα στους Κρητικούς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:00 Magenta Sport 6 Λουτσιάνο Νταρντέρι – Στέφανος Τσιτσιπάς ATP Masters 1000 Σανγκάη

14:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Πεκίνο

14:30 Novasports Premier League Άρσεναλ – Λιντς Premier League

14:30 Magenta Sport 5 DTM Γερμανία, Χόκενχαϊμ – 1ος Αγώνας

14:30 Magenta Sport 6 ATP Masters 1000 2026 Σανγκάη

14:30 Magenta Sport 2 Γουέστ Μπρομ – Μπέρμιγχαμ EFL Championship

14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανσερραϊκός – Νέστος Χρυσούπολης Superbet League 2

15:00 Magenta Sport 3 League Ράγιο Βαγιεκάνο – Μπιλμπάο LaLiga

15:00 ΣΠΟΡ FM TV1 Περιστέρι Betsson – Ηρακλής Stoiximan GBL

16:00 Magenta Sport 1 Τζένοα – Φιορεντίνα Serie A

16:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026 Qualifying Μηχανοκίνητα

16:00 ΣΠΟΡ FM TV3 ΠΑΟΚ – Δόξα Λευκάδας Stoiximan GBL

16:00 ΣΠΟΡ FM TV2 Μαρούσι – Μύκονος Betsson Stoiximan GBL

16:00 Mega News Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ Πόλο

16:30 Novasports Extra 2 Ουνιόν Βερολίνου – Έλβερσμπεργκ Bundesliga

16:30 Novasports Extra 1 Πάντερμπορν – Στουτγκάρδη Bundesliga

16:30 Novasports 5HD Μάιντς – Λεβερκούζεν Bundesliga

16:30 Novasports 4HD Χόφενχαϊμ – Αμβούργο Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Άουγκσμπουργκ – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga

17:00 Novasports Premier League Τσέλσι – Μπόρνμουθ Premier League

17:00 Novasports Start Ίπσουιτς – Φούλαμ Premier League

17:00 Novasports 6HD Σάντερλαντ AFC – Μπράιτον Premier League

17:00 Novasports 2HDΆστον Βίλα – ΜπρέντφορντPremier League

17:00 Magenta Sport 4 Μπόλτον – Στόουκ EFL Championship

17:00 ΣΠΟΡ FM TV4 Καρδίτσα – Βίκος Ιωαννίνων Stoiximan GBL

17:15 Magenta Sport 4 League Αλαβές – Ατλέτικο Μαδρίτης LaLiga

17:30 ΣΚΑΪ Άρης – ΑΕΚ Stoiximan GBL

17:30 Magenta Sport 2 Κάζα Πία – Σάντα Κλάρα Liga Portugal

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Μόλντε EHF European League

19:00 Magenta Sport 3 ΑΠΟΕΛ – Νέα Σαλαμίνα Cyprus League

19:00 Magenta Sport 1 Ίντερ – Πάρμα Serie A

19:00 ΣΠΟΡ FM TV2 Προμηθέας Πάτρας – Παναθηναϊκος Aktor Stoiximan GBL

19:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τότεναμ Premier League

19:30 Novasports Prime Αστέρας Aktor – Ατρόμητος Stoiximan Super League

19:30 Novasports 3HD Λειψία – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga

19:30 Magenta Sport 3 League Μπαρτσελόνα – Χετάφε LaLiga

19:30 Magenta Sport 1 League ΑΕΚ – ΟΦΗ Stoiximan Super League

19:45 Novasports Start Φέγενορντ – Άλκμααρ Eredivisie

20:00 Magenta Sport 2 Μαρίτιμο – Πόρτο Liga Portugal

20:30 Magenta Sport 4 Μπελεντίγιεσι – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Πανιώνιος ΓΣΣ Super Cup Βόλεϊ Γυναικών

21:30 Novasports 4HD Νυρεμβέργη – Βόλφσμπουργκ Bundesliga 2

21:45 Magenta Sport 1 Νάπολι – Φροζινόνε Serie A

22:00 Novasports 2HD Άγιαξ – Ναϊμέγκεν Eredivisie

22:00 Magenta Sport 3 League Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ LaLiga