Ο αγώνας της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων το Σάββατο (10/10).
Η Stoiximan Super League αρχίζει ξανά μετά τη διακοπή λόγω εθνικών ομάδων και η πρωταθλήτρια Ένωση έχει δύσκολο έργο κόντρα στους Κρητικούς.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
13:00 Magenta Sport 6 Λουτσιάνο Νταρντέρι – Στέφανος Τσιτσιπάς ATP Masters 1000 Σανγκάη
14:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Πεκίνο
14:30 Novasports Premier League Άρσεναλ – Λιντς Premier League
14:30 Magenta Sport 5 DTM Γερμανία, Χόκενχαϊμ – 1ος Αγώνας
14:30 Magenta Sport 6 ATP Masters 1000 2026 Σανγκάη
14:30 Magenta Sport 2 Γουέστ Μπρομ – Μπέρμιγχαμ EFL Championship
14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανσερραϊκός – Νέστος Χρυσούπολης Superbet League 2
15:00 Magenta Sport 3 League Ράγιο Βαγιεκάνο – Μπιλμπάο LaLiga
15:00 ΣΠΟΡ FM TV1 Περιστέρι Betsson – Ηρακλής Stoiximan GBL
16:00 Magenta Sport 1 Τζένοα – Φιορεντίνα Serie A
16:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026 Qualifying Μηχανοκίνητα
16:00 ΣΠΟΡ FM TV3 ΠΑΟΚ – Δόξα Λευκάδας Stoiximan GBL
16:00 ΣΠΟΡ FM TV2 Μαρούσι – Μύκονος Betsson Stoiximan GBL
16:00 Mega News Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ Πόλο
16:30 Novasports Extra 2 Ουνιόν Βερολίνου – Έλβερσμπεργκ Bundesliga
16:30 Novasports Extra 1 Πάντερμπορν – Στουτγκάρδη Bundesliga
16:30 Novasports 5HD Μάιντς – Λεβερκούζεν Bundesliga
16:30 Novasports 4HD Χόφενχαϊμ – Αμβούργο Bundesliga
16:30 Novasports 3HD Άουγκσμπουργκ – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga
17:00 Novasports Premier League Τσέλσι – Μπόρνμουθ Premier League
17:00 Novasports Start Ίπσουιτς – Φούλαμ Premier League
17:00 Novasports 6HD Σάντερλαντ AFC – Μπράιτον Premier League
17:00 Novasports 2HDΆστον Βίλα – ΜπρέντφορντPremier League
17:00 Magenta Sport 4 Μπόλτον – Στόουκ EFL Championship
17:00 ΣΠΟΡ FM TV4 Καρδίτσα – Βίκος Ιωαννίνων Stoiximan GBL
17:15 Magenta Sport 4 League Αλαβές – Ατλέτικο Μαδρίτης LaLiga
17:30 ΣΚΑΪ Άρης – ΑΕΚ Stoiximan GBL
17:30 Magenta Sport 2 Κάζα Πία – Σάντα Κλάρα Liga Portugal
18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Μόλντε EHF European League
19:00 Magenta Sport 3 ΑΠΟΕΛ – Νέα Σαλαμίνα Cyprus League
19:00 Magenta Sport 1 Ίντερ – Πάρμα Serie A
19:00 ΣΠΟΡ FM TV2 Προμηθέας Πάτρας – Παναθηναϊκος Aktor Stoiximan GBL
19:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τότεναμ Premier League
19:30 Novasports Prime Αστέρας Aktor – Ατρόμητος Stoiximan Super League
19:30 Novasports 3HD Λειψία – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga
19:30 Magenta Sport 3 League Μπαρτσελόνα – Χετάφε LaLiga
19:30 Magenta Sport 1 League ΑΕΚ – ΟΦΗ Stoiximan Super League
19:45 Novasports Start Φέγενορντ – Άλκμααρ Eredivisie
20:00 Magenta Sport 2 Μαρίτιμο – Πόρτο Liga Portugal
20:30 Magenta Sport 4 Μπελεντίγιεσι – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League
21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Πανιώνιος ΓΣΣ Super Cup Βόλεϊ Γυναικών
21:30 Novasports 4HD Νυρεμβέργη – Βόλφσμπουργκ Bundesliga 2
21:45 Magenta Sport 1 Νάπολι – Φροζινόνε Serie A
22:00 Novasports 2HD Άγιαξ – Ναϊμέγκεν Eredivisie
22:00 Magenta Sport 3 League Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ LaLiga