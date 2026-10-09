Ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Αναντολού Εφές για την 4η αγωνιστική της Euroleague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Παρασκευή (9/10).

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από την ήττα στη Μπολόνια και θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες, έχοντας απέναντί τους μια ομάδα που έχασε με σοβαρό τραυματισμό τον καλύτερο σκόρερ της, τον Μάικ Τζέιμς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

14:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Πεκίνο

14:30 Magenta Sport 6 ATP Masters 1000 2026 Σανγκάη

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αμύντας – Μεγαρίδα Elite League

19:30 Novasports 2HD Χάιντενχαϊμ – Καϊζερσλάουτερν Bundesliga 2

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Αγγλία Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών 2027 Ποδόσφαιρο γυναικών

21:00 Novasports 1HD PSV Αϊντχόφεν – Χέρενφεν Eredivisie

21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές EuroLeague

21:30 Novasports Start Μπασκόνια – Μπεσίκτας EuroLeague

21:30 Novasports 4HD Μπαρτσελόνα – Ζαλγκίρις Κάουνας EuroLeague

21:30 Novasports 3HD Ντόρτμουντ – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga

22:00 Magenta Sport 3 League Μάλαγα – Εσπανιόλ LaLiga

22:00 Magenta Sport 3 Γουέστ Χαμ – ΚΠΡ Sky Bet EFL Championship

22:15 Magenta Sport 2 Μπράγκα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal