Ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Αναντολού Εφές για την 4η αγωνιστική της Euroleague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Παρασκευή (9/10).
Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από την ήττα στη Μπολόνια και θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες, έχοντας απέναντί τους μια ομάδα που έχασε με σοβαρό τραυματισμό τον καλύτερο σκόρερ της, τον Μάικ Τζέιμς.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
14:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Πεκίνο
14:30 Magenta Sport 6 ATP Masters 1000 2026 Σανγκάη
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αμύντας – Μεγαρίδα Elite League
19:30 Novasports 2HD Χάιντενχαϊμ – Καϊζερσλάουτερν Bundesliga 2
19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Αγγλία Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών 2027 Ποδόσφαιρο γυναικών
21:00 Novasports 1HD PSV Αϊντχόφεν – Χέρενφεν Eredivisie
21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές EuroLeague
21:30 Novasports Start Μπασκόνια – Μπεσίκτας EuroLeague
21:30 Novasports 4HD Μπαρτσελόνα – Ζαλγκίρις Κάουνας EuroLeague
21:30 Novasports 3HD Ντόρτμουντ – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga
22:00 Magenta Sport 3 League Μάλαγα – Εσπανιόλ LaLiga
22:00 Magenta Sport 3 Γουέστ Χαμ – ΚΠΡ Sky Bet EFL Championship
22:15 Magenta Sport 2 Μπράγκα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal