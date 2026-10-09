Στα προηγούμενα επεισόδια του «Κρίνο & Αγκάθι», η Πλατανιά βρέθηκε στη δίνη συγκλονιστικών εξελίξεων. Η Λευκή γλίτωσε την τελευταία στιγμή από τη φλεγόμενη αποθήκη, ανακαλύπτοντας πως ο άνθρωπος που την καταδίκασε να πεθάνει ήταν ο αδερφός του ίδιου της του άντρα, ο Θωμάς. Ο Μάρκος ήρθε αντιμέτωπος με τη σκοτεινή πλευρά της οικογένειάς του και, αποφασισμένος να μη χάσει τη γυναίκα που αγαπά, της ζήτησε μια τελευταία ευκαιρία. Εκείνη δέχτηκε. Όχι, όμως, γιατί εγκατέλειψε την εκδίκησή της…

Την ίδια ώρα, η Μαριγώ άρχισε να κινεί τα νήματα για να ξεσκεπάσει τη μυστηριώδη νύφη της, ο Σκλίβας βρέθηκε κυνηγημένος και η Λεμονιά αντίκρισε στον τάφο του Ηλία μια γυναίκα που δεν περίμενε ποτέ να ξαναδεί.

Και τώρα, το μεγαλύτερο μυστικό της Λευκής κινδυνεύει να αποκαλυφθεί!

Ποιος θα αναγνωρίσει πρώτος το πραγματικό της πρόσωπο;

Τι θα συμβεί όταν το παρελθόν που προσπάθησαν να θάψουν οι Αρβανιταίοι επιστρέψει για να ζητήσει εκδίκηση;

Πόσο μακριά είναι διατεθειμένος να φτάσει ο Μάρκος για να προστατεύσει τη γυναίκα που αγαπά;

Αυτή την εβδομάδα, από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, στις 21:00, στο «Κρίνο & Αγκάθι», οι μάσκες πέφτουν, οι οικογενειακοί δεσμοί δοκιμάζονται και ένα ανελέητο ανθρωποκυνηγητό απειλεί να μετατρέψει την εκδίκηση σε τραγωδία.

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου

Η Λεμονιά συναντά τη Λευκή στον τάφο του Ηλία και η αποκάλυψη πως είναι γυναίκα του Μάρκου την πανικοβάλλει, ενώ ο παπάς αρχίζει να υποψιάζεται την πραγματική ταυτότητα της Λευκής. Στην Τρίπολη, ο Μήτρος στριμώχνει τη Γωγώ κι εκείνη, μετά από πίεση, του αποκαλύπτει πως η «Ελένη» έχει δεσμούς με το χωριό του και γύρισε εκεί για έναν νεκρό που οι Αρβανιταίοι της πήραν πριν από χρόνια.

Στο χωριό, ο Στέλιος συγκρούεται δημόσια με τον Παναγή, όμως εκείνος επιχειρεί να τον φέρει κοντά του προσφέροντάς του δουλειά στην επισκευή της καμένης αποθήκης. Καθώς ο Σκλίβας, ηττημένος πια, ανακοινώνει στη Φρόσω πως θα φύγει, η Λευκή επιστρέφει στο αρχοντικό. Η Μαριγώ στήνει ένα δήθεν δείπνο συμφιλίωσης, ενώ ο Μάρκος παλεύει να κρατήσει τη γυναίκα του δίπλα του ενάντια σε όλους.

Παράλληλα, ο παπάς επιβεβαιώνει πως η Λευκή είναι πράγματι η χαμένη κόρη των Δρογουταίων και πάει στη Δέσποινα, ενώ η Λεμονιά ανασύρει κάποια γράμματα που αποκαλύπτουν ένα μυστικό που θέλει πάση θυσία να κρύψει.

Όμως, το μεγάλο σοκ το παθαίνει ο Στέλιος όταν πηγαίνει τελικά στους Αρβανιταίους για δουλειά και χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του αντικρίζοντας την ίδια του την κόρη.

Τρίτη 13 Οκτωβρίου

Ο Στέλιος αναγνωρίζει τη Λευκή στο εργοστάσιο των Αρβανιταίων, όμως εκείνη, διαλυμένη και οργισμένη, τον απαρνιέται και του λέει πως είναι η γυναίκα του Μάρκου. Η συνάντηση τον συντρίβει, ενώ μέσα από αναμνήσεις αποκαλύπτεται πώς ο ίδιος αναγκάστηκε χρόνια πριν να την αφήσει στο ορφανοτροφείο ως Ελένη Πολυκάρπου.

Ο Μάρκος καταλαβαίνει πως η Μαριγώ έχει στείλει τον Μήτρο να ψάξει την αλήθεια για τη Λευκή και τρέχει να προλάβει το κακό. Ο Μήτρος, όμως, έχοντας στα χέρια του πια το γράμμα της Λευκής με το πραγματικό όνομά της, ήδη φέρνει τη Γωγώ στον Γεροδήμο ως μάρτυρα εναντίον της.

Παράλληλα, η Λεμονιά αφήνει τα παλιά γράμματά της σε έμπιστα χέρια, ενώ στο σπίτι του Σκλίβα επιστρέφει η σορός του πατέρα του για την κηδεία. Κι ενώ ο Στέλιος συγκρούεται με τη Δέσποινα και μαθαίνει πως η Λευκή γύρισε για να εκδικηθεί τον Ηλία, ο Μάρκος πληροφορείται από τη Ρηνιώ πως ο Μήτρος ξέρει την ταυτότητα της γυναίκας του και τρέχει στη χωροφυλακή για να τον σταματήσει.

Όμως, η Μαριγώ βρίσκει το τηλεγράφημα που είχε προλάβει να στείλει ο Μήτρος και διαβάζει πως η Ελένη είναι η Λευκή Δρογούτη…

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Η ταυτότητα της Λευκής αποκαλύπτεται και οι Αρβανιταίοι βρίσκονται εκτός ελέγχου. Ο Θωμάς προειδοποιεί τον Μάρκο για τη Λευκή και καταφέρνουν να ξεφύγουν στο βουνό, ενώ οι Δρογουταίοι αμπαρώνονται στο σπίτι υπό τις οδηγίες του παπά, που τρέμει για αντίποινα.

Ο Στέλιος, όμως, αποφασίζει να αντιμετωπίσει τον Παναγή. Τον ικετεύει για τη σωτηρία της κόρης του, αλλά αυτός είναι αποφασισμένος να το φτάσει στα άκρα. Μαζεύει άντρες και ξεκινά το κυνήγι της Λευκής στο βουνό, με τον Μήτρο να προπορεύεται, έχοντας τα δικά του σχέδια…

Η Λευκή παρακαλεί τον Μάρκο να την αφήσει να αναμετρηθεί με την οικογένειά του. Εκείνος, από την άλλη, σε μια ύστατη προσπάθεια να τη σώσει, της προτείνει ένα σχέδιο διαφυγής.

Κι ενώ η κηδεία του πατέρα Σκλίβα πραγματοποιείται υπό τη σκιά των πρώτων συγκρούσεων στο χωριό, ο Μπαλασόπουλος και ο Γεροδήμος προσπαθούν να εντοπίσουν τη Λευκή για να αποτρέψουν τον θάνατό της.

Παρά τις προσπάθειες, όμως, η Λευκή καταφέρνει να το σκάσει με σκοπό να τα βάλει ευθέως με τους Αρβανιταίους και ο Μήτρος με τον Τριαντάφυλλο ανακαλύπτουν την τοποθεσία της.

Ο Σκλίβας, από την άλλη, αλλάζει απόφαση και αποφασίζει να μείνει… ώστε να βοηθήσει τώρα εκείνος τη Λευκή!