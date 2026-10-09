Το 12ο επεισόδιο της νέας δραματικής σειράς του MEGA, «Δύο μαύρα πουκάμισα», απόψε, στις 22:00.

Η Μαρκέλλα χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου της και τρακάρει έξω από το τυροκομείο του Μανούσου.

Ο Μανούσος αγωνιά και τη μεταφέρει στο νοσοκομείο. Αυτό το ατύχημα γίνεται η αφορμή για να του αποκαλύψει, όσα κρατούσε μέσα της.

Επεισόδιο 12 (Παρασκευή 9 Οκτωβρίου)

Η Μαρκέλλα ταραγμένη, χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου της και τρακάρει έξω από το τυροκομείο του Μανούσου, προκαλώντας αναστάτωση σε όλους. Ο Μανούσος τη μεταφέρει εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ενώ η αγωνία για την κατάστασή της κορυφώνεται. Την ίδια ώρα, ο Σήφης έρχεται όλο και πιο κοντά με τη Μαρία, όμως ένα κρυφό βάρος δεν τον αφήνει να χαρεί. Στην Αθήνα, η Ρίτα στήνει μια θεαματική παγίδα στον Μιχάλη, που απειλεί να τινάξει τη ζωή του στον αέρα. Ο Φίλιππος πανηγυρίζει για το νέο του ξεκίνημα, χωρίς να ξέρει πως ο Μάρκος ετοιμάζει χτύπημα πίσω από την πλάτη του. Και ενώ όλα κορυφώνονται, η Μαρκέλλα λυγίζει μπροστά στον Μανούσο και του αποκαλύπτει όσα κρατούσε κρυφά μέσα της.