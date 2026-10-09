Το «Κάμπινγκ», η κωμική σειρά του MEGA, επιστρέφει στους τηλεοπτικούς μας δέκτες με νέα επεισόδια Δευτέρα 12, Τρίτη 13 και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, στις 21:00.

Το «ορφανό» παπούτσι φέρνει ξανά την Αστυνομία στα ίχνη του Ιορδάνη, την ώρα που και η εξαφάνιση του Βλάση οδηγεί τα βήματα της Ιωάννας ξανά στον «Άλλο Κόσμο». Το μυστικό της Γιώτας και του Λουκά κινδυνεύει από την περιέργεια της Εύας και του Πέτρου. Παράλληλα, ένας επικίνδυνος εκπρόσωπος του υποκόσμου, η Αλέκα, φτάνει στο κάμπινγκ και απαιτεί την επιστροφή των χρημάτων της μαφίας.

Η παραμικρή απόφαση των ηρώων του «Κάμπινγκ» προκαλεί απρόβλεπτες εξελίξεις και σπαρταριστά ευτράπελα. Εκεί που κανένα μυστικό δεν είναι ασφαλές…

Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια του «Κάμπινγκ»:

Επεισόδιο 10 (Δευτέρα 12 Οκτωβρίου):

Η ταυτοποίηση του παπουτσιού οδηγεί την Ιωάννα στη μάντρα αυτοκινήτων και πιο κοντά στα ίχνη του Ιορδάνη. Ο Σοφοκλής καταφέρνει να θολώσει εγκαίρως τα νερά, αλλά βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να καταφύγει σε ακραία μέσα. Στο μεταξύ, η Βιβή απαιτεί μέρος από τα χρήματα του Ιορδάνη, κινούμενη έξω από κάθε λογική. Παράλληλα, η Εύα και ο Πέτρος πλευρίζουν τον Λουκά με σκοπό να ανακαλύψουν το μυστικό πίσω από την εξαφάνιση του πατέρα του. Η συνάντησή τους όμως παίρνει ευχάριστη τροπή, περνούν πολύ καλά μαζί και εκείνος τους συστήνει τον Σπάρο. Την ίδια ώρα, ο Ιορδάνης δέχεται μια αλλόκοτη και επικίνδυνη επίσκεψη…

Επεισόδιο 11 (Τρίτη 13 Οκτωβρίου):

Η Εύα και ο Πέτρος προσπαθούν να αποσπάσουν πληροφορίες από τον Λουκά, ελπίζοντας πως θα τους αποκαλύψει το μεγάλο του μυστικό. Παράλληλα, η Βιβή κατηγορεί ευθέως τον Ιορδάνη για την εξαφάνιση του Βλάση. Η Ιωάννα αναλαμβάνει και αυτή την υπόθεση, όμως οι ισορροπίες είναι τόσο εύθραυστες που τα πάντα κινδυνεύουν να τιναχτούν στον αέρα. Την ίδια στιγμή, ο Τάσος και η Στέλλα αποφασίζουν να βάλουν αγγελία για την πώληση της ταβέρνας, ενώ η Μαριάννα πέφτει θύμα ενός πελάτη της που μόνο άγνωστος δεν μας είναι. Τέλος, η Αλέκα ζητά από τον Ιορδάνη να επιστρέψει τα χρήματα στους μαφιόζους, αλλά η άρνησή του πυροδοτεί αλυσιδωτές αντιδράσεις.

Επεισόδιο 12 (Πέμπτη 15 Οκτωβρίου):

Η Μαριάννα δεν έχει ακόμη ξεμπερδέψει με τον μυστηριώδη τύπο που συνεχίζει να την απειλεί. Οι μαφιόζοι αναλαμβάνουν δράση: απαγάγουν τόσο τον Ιορδάνη όσο και τον Σοφοκλή και τους οδηγούν στη μέση του πουθενά. Μπροστά στη θανάσιμη απειλή, ο Ιορδάνης συμφωνεί να επιστρέψει τα χρήματα, ωστόσο οι μαφιόζοι αρνούνται. Τότε, εκείνος τους προτείνει μια άλλη λύση την οποία δύσκολα μπορούν να αρνηθούν.