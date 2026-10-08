Το βραβείο Best Series στην κατηγορία International Competition κατέκτησε η δραματική σειρά «Το Παιδί» στο φεστιβάλ Seoul International Drama Awards 2026, φέρνοντας τον πρόεδρο της ΕΡΤ, Γιάννη Παπαδόπουλο στη Νότια Κορέα για την παραλαβή της σημαντικής αυτής παγκόσμιας διάκρισης.

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στον θεσμό που συγκεντρώνει κορυφαίους δημιουργούς και στελέχη της τηλεοπτικής βιομηχανίας, ο Γιάννης Παπαδόπουλος επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του εθνικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα KBS, όπου ξεναγήθηκε από τον πρόεδρο του οργανισμού, Παρκ Τζανγκμπάμ (Park Jangbeom).

Κοινές διαδρομές και προοπτικές συνεργασίας

Οι επικεφαλής των δύο δημόσιων ραδιοτηλεοράσεων διαπιστώθηκε πως μοιράζονται παράλληλη πορεία, καθώς είναι συνομήλικοι, δημοσιογράφοι στο επάγγελμα και ανέλαβαν τα καθήκοντά τους το 2024 με διαφορά λίγων μηνών. Γνωρίζοντας την επαγγελματική διαδρομή του προσκεκλημένου τους, τα στελέχη του KBS επιφύλαξαν μια απρόσμενη κίνηση, υποδεχόμενοι τον πρόεδρο της ΕΡΤ στο κεντρικό τηλεοπτικό στούντιο του σταθμού.

Η συνάντηση επικεντρώθηκε σε ουσιαστικά ζητήματα, με τους δύο άνδρες να εξετάζουν το ενδεχόμενο ανταλλαγής τηλεοπτικού προγράμματος, αλλά και τη συνεργασία των Μουσικών Συνόλων, δεδομένου ότι ο κορεατικός φορέας διαθέτει επίσης Συμφωνική Ορχήστρα.

Ο Γιάννης Παπαδόπουλος απηύθυνε πρόσκληση στον Παρκ Τζανγκμπάμ να επισκεφθεί το Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής, εκφράζοντας την ικανοποίησή του όταν πληροφορήθηκε ότι ο Κορεάτης ομόλογός του, κατά τη θητεία του ως ανταποκριτής στο Λονδίνο, είχε υποστηρίξει ενεργά την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα.