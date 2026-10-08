Το 11ο επεισόδιο της νέας δραματικής σειράς του MEGA, «Δύο μαύρα πουκάμισα», έρχεται απόψε στις 22:00 με νέες συγκλονιστικές εξελίξεις.

Η Μαρκέλλα καταρρέει από ενοχές μετά το μπέρδεμα με τα λουλούδια. Η επίθεση στον Φίλιππο σκορπά αναστάτωση στη Χρυσελιά. Ο Σήφης πλησιάζει τη Μαρία.

Επεισόδιο 11 (Πέμπτη 8 Οκτωβρίου)

Η επίθεση στον Φίλιππο σκορπά αναστάτωση στη Χρυσελιά, την ώρα που ο Μάνθος με την επαγγελματική του διαίσθηση βλέπει πίσω από τη ληστεία κάτι πιο σκοτεινό. Η Μαρκέλλα καταρρέει από ενοχές και ντροπή μετά το μπέρδεμα με τα λουλούδια και τη σύγκρουσή της με τον Μανούσο. Εκείνος νιώθει προδομένος κι είναι αποφασισμένος να την κρατήσει μακριά του, όσο κι αν η καρδιά του λέει άλλα. Ταυτόχρονα, ο Σήφης πλησιάζει τη Μαρία, ενώ ο Μιχάλης βλέπει τη Ρίτα να επιστρέφει πιο επικίνδυνη από ποτέ. Και όταν η Μαρκέλλα αποφασίζει να ζητήσει συγγνώμη από τον Μανούσο, μια στιγμή ταραχής θα οδηγήσει σε ένα ατύχημα που αλλάζει τα πάντα.

Δείτε το trailer του αποψινού επεισοδίου: